T1台啤英熊不賣季票 改推浮動票價

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台灣職籃T1台啤英熊新賽季不賣季票，改推浮動票價，視球隊戰績調整票價，隊長蔣淯安（右3）認為，球隊作法相當創新，如果自己是球迷也會覺得滿棒的。中央社記者黃巧雯攝 111年10月18日

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（中央社記者黃巧雯台北18日電）台灣職籃T1台啤英熊總經理哈孝遠今天宣布，球隊新賽季不賣季票，改推浮動票價，視球隊戰績調整票價，主場前2週賽事最低票價只要150元，場邊席則從上季2000元調降至990元。

台啤英熊將於11月12日在主場天母體育館迎接新賽季首戰，對手為衛冕軍高雄全家海神，隔天將迎戰台中太陽，門票將在明天下午2時起在FamiTicket開賣。

台啤英熊總經理哈孝遠表示，球團新賽季並沒有規劃推出季票，而是改採「浮動票價」創新售票機制販售單場門票，票價將隨著球隊戰績及主題活動浮動調整，「大家比較不看好的球隊，票價就可能會比較便宜，球迷比較關注的球隊，或是攸關晉級的關鍵戰，就會賣得貴一點」。

哈孝遠透露，主場前2週將祭出「超低票價」優惠，英熊場邊席門票從上季售價新台幣2000元，調降為990元，2樓全區門票更是只要150元，他說：「150元連一場電影都看不到，但可以看台啤比賽。」

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英熊新賽季除了浮動票價外，還推出主場集點卡，哈孝遠表示，球迷來主場看球不僅能獲得徽章，還能透過集點，有機會可獲得球員簽名和實戰單品。

談到球團推出「浮動票價」，英熊隊長蔣淯安坦言，也是今天到現場才得知，原本還納悶球隊怎麼沒有推出季票的消息，他說：「有的人可能相對比較喜歡看某些對戰組合，有些人可能對某些對戰組合沒興趣，這個是滿創新的東西，如果自己是球迷的話，也會覺得滿棒的。」（編輯：張雅淨）1111018