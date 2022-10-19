PLG勇士拚3連霸 許晉哲點名蔡文誠角色更重要

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台灣職籃聯盟P. LEAGUE+台北富邦勇士隊尋求3連霸，19日除公布年度口號「ONE OF ONE只有我們」，全隊也穿著大改版的奪耀白主場球衣亮相。（富邦勇士提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年10月19日

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（中央社記者黃巧雯台北19日電）台灣職籃聯盟P. LEAGUE+台北富邦勇士尋求3連霸，總教練許晉哲今天除了希望新進6名球員能盡快融入球隊外，也點名在中鋒曾文鼎離隊後，蔡文誠在陣中扮演角色更加重要。

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+富邦勇士今天在台灣藝術大學舉辦媒體日，首度公開全新年度主視覺、行銷規劃以及年度口號「ONE OF ONE只有我們」，全隊也穿著大改版的「奪耀白主場球衣」亮相。

勇士休季期間與新北國王進行交易，儘管送走後衛林書緯，但換來了後衛洪楷傑、前鋒張文平，並在選秀會選進新秀陳范柏彥、簡廷兆，同時還透過自由市場進行補強，網羅中鋒謝宗融、後衛呂宗霖助陣，團隊新賽季就有6名新面孔。

許晉哲接受媒體聯訪時表示，陣中有1/3是新進球員，希望球員在訓練過程中能多開口講話，儘管球員間感覺彼此很熟，但實際上默契沒有像上季好，期許新進球員能盡快融入球隊。

許晉哲也對新成員有所期待，除了希望6月剛開完刀的謝宗融能趕快回到場上外，他認為，在洪楷傑、張文平加入後，可望提升球隊外線火力。

不過，勇士隊陣中洋將塞瑟夫（Ihor Zaytsev）肌肉撕裂傷，確定趕不上開季歸隊，也讓許晉哲相當憂心，他表示，若現有洋將辛特力（Michael Singletary）、強森（Chris Johnson）再出現傷兵，球隊就只能以單洋將應戰，因此不排除尋找新洋將的可能性。

面對老將曾文鼎新賽季轉戰新北中信特攻，許晉哲表示，儘管蔡文誠上季出賽空間受辛特力影響而被壓縮，卻能在季後賽證明自身能力，幫助球隊贏球。在曾文鼎離隊後，他認為，蔡文誠在陣中所扮演的角色更加重要，包括與年輕球員之間的交流和帶領球隊。

新賽季例行賽總場次將從原本的90場增加到120場，每隊將進行40場例行賽，且平日週二也會有比賽，許晉哲坦言，對球隊訓練時程安排是個挑戰，同時也考驗球員能否都能健康出賽。

不過，許晉哲認為，例行賽成績僅供參考，身為尋求衛冕的球隊，「要在後面見真章，前面打得再好的都是假的」，因此為確保林志傑能撐完整季，不排除下修林志傑出賽時間。

富邦勇士11月5日將在主場台北和平籃球館開幕戰迎戰新竹街口攻城獅，重現上季冠軍戰戲碼，隔天將與高雄鋼鐵人交手。球團今天也公布年度季票銷售數據，截至目前為止，季票票房逼近新台幣2000萬元。（編輯：張雅淨）1111019