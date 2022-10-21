環台公開賽最終回詹世昌逆轉勝 奪台巡本季第4冠

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（中央社記者龍柏安台北21日電）台灣男子職業高爾夫好手詹世昌，今天在肇喜登峰巡迴─環台公開賽最終回大爆衝，飆出低於標準7桿的65桿，讓他以低於標準20桿的268桿逆轉，奪得本季台巡賽第4冠。

總獎金新台幣315萬元的2022肇喜登峰巡迴─環台公開賽，今天在台中高爾夫球場進行最後一回合，最後一輪開打前暫居第2、並落後排頭謝繼賢1桿的詹世昌，靠著最後一輪猛打1鷹、5鳥，且以無柏忌的完美演出，逆轉摘冠並獨得60萬元冠軍首獎。

加上環台公開賽在內，這已是詹世昌本季所拿下的第6冠（亞巡賽2座），同時也是台巡賽的第4冠，包括長華公開賽、鼎邦菁英邀請賽及台灣三商名人賽。

事實上，詹世昌今天贏得不算太輕鬆，因追兵李玠柏一路緊咬，在第16洞打完一度追到只差1桿，無奈最後一洞打下水功虧一簣，才沒能持續近逼施壓，也讓詹世昌以2桿之差守住勝利。

詹世昌賽後說，今天後面幾洞越來越刺激，李玠柏越追越凶，全場都有感受到對手追趕壓力，也知道打完第16洞後，李玠柏僅落後他1桿。

更要命的是，詹世昌在第17洞鳥推失手，僅保Par作收，不料李玠柏在最後一洞下水吞下柏忌，才讓詹世昌吃下定心丸，最後一洞他3推保Par，以2桿領先優勢拿下冠軍。

詹世昌表示，依照計畫今年他還要參加4站亞巡賽，下週將前往摩洛哥與埃及參賽，短暫休息一週後再轉往越南與印尼，盼能在亞巡年度獎金榜排進前3。（編輯：張芷瑄）1111021