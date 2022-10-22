MLB費城人4比2勝教士 國聯冠軍賽領先[影]

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費城費城人21日以4比2擊敗聖地牙哥教士，拿下國聯冠軍系列賽第3戰勝利。（圖取自twitter.com/Phillies）

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（中央社費城21日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB費城費城人今天以4比2擊敗聖地牙哥教士，拿下國家聯盟冠軍系列賽（NLCS）第3戰勝利，取得2勝1敗領先。

費城人打者舒瓦伯（Kyle Schwarber）今天1局下從教士先發投手馬斯葛羅夫（Joe Musgrove）手中敲出陽春全壘打，先馳得點。

教士4局上扳回一城，但塞固拉（Jean Segura）下半局敲出帶有2分打點的一壘安打，助費城人3比1領先。教士和費城人之後分別在5上和6下取得1分，但接下來都沒進帳，費城人終場以2分之差獲勝。

影片來源：MLB

費城人投手蘇亞雷斯（Ranger Suarez）先發5局，有3次三振、沒有保送，被擊出2支安打，失2分僅1分自責分，最後拿下勝投。

馬斯葛羅夫主投5.2局，送出5K，投出2保送，被打8安包括1發全壘打，失4分都是自責分，苦吞敗投。

教士1969年成軍至今，僅7次打進季後賽，並於1984年、1998年兩次闖進世界大賽；費城人過去則7次拿下國聯冠軍並打進世界大賽，最近一次是在2009年，隊史曾於1980年、2008年兩度奪得世界大賽冠軍。

兩隊明天將繼續在費城打第4戰。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1111022