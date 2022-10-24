PLG夢想家年度口號「可以」 拚主場門票完售

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（中央社記者黃巧雯台北24日電）台灣職籃P. LEAGUE+福爾摩沙台新夢想家新賽季主場首戰11月12日將在台中洲際迷你蛋登場，球團今天公布新賽季口號為「可以」，力拚本季20場例行賽主場門票全數完售。

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+夢想家今天舉辦記者會公布年度精神口號，分享本季球隊目標和展望，董事長張承中、總經理韓駿鎧、董事陳立宗、球員發展總監田壘皆出席，PLG聯盟執行長陳建州也受邀與會。

韓駿鎧今天親自揭曉新賽季球隊精神口號「可以 KeYi」，他表示，今年是球隊在PLG的第3季，從首季新人眾多，一舉闖進總冠軍戰，到上季傷兵滿員情況下，差點將戰線延長至第5戰，「想要告訴球迷、球員，無論任何情況下，我們都是可以的，即使落後20分，我們也可以贏得回來」。

夢想家上季季後賽首輪以1比3不敵衛冕軍台北富邦勇士，無緣總冠軍戰，休賽季透過自由市場積極補強，補進周柏臣、盧冠良、吳家駿及林耀宗等人。

談到今年補強策略，韓駿鎧表示，夢想家的文化重視團隊力量，這季補強方向就是要從自由市場中找到適合球隊體系的優秀球員，即便他們原本的表現可能並未受到關注，但相信他們來到夢想家後，都可以找到自己的定位，突破自我。

上季夢想家在台中打造全新主場，斥資超過新台幣2500萬元，改善硬體裝備，打造出令人印象深刻的「魔鬼主場。韓駿鎧表示，球隊上季完成例行賽15場與季後賽2場門票全部完售紀錄，更讓夢想家成為聯盟主場勝率最高的球隊，希望本季能挑戰20場主場門票全部完售。

韓駿鎧透露，夢想家本季將全方位持續升級，他舉例，全新宿舍啟用，而宿舍內不僅有完整的客餐廳空間、水療恢復池，更設置半場的籃球場，讓球員在團隊訓練之餘，也可以加強投籃以及個人動作訓練技巧。

此外，球團指出，啦啦隊Formosa Sexy也在休賽季加入2名新血團員，團隊將推出全新單曲。

夢想家新賽季主場開幕戰11月12日將在台中洲際迷你蛋開打，球團表示，目前季票銷售組合業績已破千萬元，11月單場票券今天中午起正式在ibon系統開放D-FANS會員購買，26日將全面開賣。（編輯：張雅淨）1111024