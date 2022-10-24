入選台灣籃球名人堂 陳祖烈興奮獲肯定

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台灣籃球名人堂第1屆入堂慶典24日在體育大樓舉行，台灣籃球名人堂協會理事長王信良（右5）與獲選入堂球員陳祖烈（右4）、唐雪舫（右2）、荊玲（右1）等人合影，見證歷史性的一刻。中央社記者謝佳璋攝 111年10月24日

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（中央社記者黃巧雯台北24日電）首屆台灣籃球名人堂入堂慶典今天登場，包括前男籃國手陳祖烈在內，共8人獲選。陳祖烈表示，從事籃球運動70年後能夠得到肯定，讓他非常興奮。

台灣籃球名人堂協會去年成立後，隨即展開評選第一屆名人堂成員作業，從召開典章委員會、提名委員會及評選委員會，今年6月評選出8名對台灣籃壇有卓越貢獻及成就人士，分成球員類、教練類、裁判類及特殊貢獻類等。

1933年出生的陳祖烈自1956年展開籃球國手生涯，歷經墨爾本奧運、東京亞運、智利世界盃、第一屆亞洲男籃賽，他曾於智利世界盃7場比賽共得141分，票選為十大明星球員之一，更曾於羅馬奧運對奧地利一役，獨得51分。

陳祖烈今天出席入堂儀式，昔日子弟兵鄭志龍也專程到場。陳祖烈接受媒體聯訪時表示，在從事籃球運動的70年後能夠得到肯定，成為首屆入堂得獎者，讓他非常興奮。

鄭志龍表示，印象中教練儘管訓練時相當嚴格，但私底下很照顧球員的生活，無論出國比賽或在台灣訓練，都很關心球員吃、住、交通的情況，後來他升格為教練後，除了技術外，很多執教理念也都是承襲陳祖烈。

除了已故的嚴慶齡（特殊貢獻類）、王士選（特殊貢獻類）、洪金生（教練類）、湯銘新（裁判類）今天由家屬及代表出席台灣籃球名人堂入堂慶典、領獎外，球員類得獎者陳祖烈、唐雪舫及荊玲親自出席入堂儀式，而王毅軍則委由他人到場。

王毅軍、唐雪舫籃球生涯同樣都曾征戰墨爾本奧運、羅馬奧運、亞運、世界盃等重大國際賽；荊玲則在第一、二屆亞洲盃女籃連續獲選最佳五人，還曾獲得十大傑出青年的殊榮。

有「女籃教父」之稱洪金生則以教練類獲選，洪金生於1918年出生、2006年辭世，為純德女籃創辦人，擔任過第一、二屆亞洲盃台灣女籃教練，並為台灣女籃奠定厚實基礎。

至於其他3名獲選者，湯銘新1947年就讀上海體專時考取裁判，來台進入台大任教成為台灣第一批國際裁判，1964年擔任東京奧運男籃賽裁判，還曾執教男、女籃，他於2013年辭世。

王士選曾入選1936年柏林奧運台灣男籃，後來退居幕後仍繼續以週末籃賽推動籃球運動，1983年辭世。

嚴慶齡為裕隆集團創辦人，1965年響應政府成立裕隆男籃，所有球員比照公司同仁給薪及福利，還曾出任亞洲籃協副會長及首屆中華民國籃球協會理事長，為台灣籃球培育優秀球員，提倡籃球風氣做出重大貢獻，後來太太吳舜文還成立台元女籃。（編輯：管中維）1111024

台灣籃球名人堂第1屆入堂慶典24日在體育大樓舉行，台北市體育局長李再立（前右）和獲選入堂球員荊玲（前中）、唐雪舫（前左）合影。中央社記者謝佳璋攝 111年10月24日

台灣籃球名人堂第1屆入堂慶典24日在體育大樓舉行，台北市體育局長李再立（前右）頒贈證書給獲選入堂球員唐雪舫（前左）。中央社記者謝佳璋攝 111年10月24日