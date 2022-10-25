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日本輕艇激流錦標賽 台灣代表隊抱回3銅

2022/10/25 15:41
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（中央社記者龍柏安台北25日電）為備戰明年杭州亞運、增加實戰經驗，台灣輕艇激流代表隊上週赴日參加日本輕艇激流錦標賽傳回捷報，鍾淯涵在女子加拿大單人艇包辦2銅，張筑涵摘下女子愛斯基摩單人艇銅牌。

日本輕艇激流錦標賽暨第45屆NHK獨木舟激流標竿錦標賽上週在日本東京江戶川區的葛西輕艇激流標竿中心舉行2天賽事，台灣派出2男、3女，共5人參賽。

鍾淯涵與東京奧運輕艇激流國手張筑涵在首日的日本輕艇激流錦標賽，分別於女子加拿大單人艇以及女子愛斯基摩單人艇各奪1銅，次日鍾淯涵又在NHK獨木舟激流標竿錦標賽再添1銅，個人包辦2面銅牌，是表現最佳的台灣選手。

中華民國輕艇協會表示，在體育署與國訓中心支持下，台灣隊在前往日本參賽前，提前進行為期3週的移地訓練，且9月底台灣選手曾在英國奧運人工激流場地進行暖身，轉戰日本也展現成效，順利抱回3面獎牌。

輕艇協會強調，這次台灣隊在日本取得佳績，對明年的杭州亞運堪稱注入一劑強心針，也期待選手能突破上屆雅加達亞運的1銀1銅、為國爭光。（編輯：張雅淨）1111025

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