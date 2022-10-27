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上次舉辦已逾半世紀 墨西哥正式申辦2036奧運

2022/10/27 17:06
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（中央社墨西哥市26日綜合外電報導）墨西哥外交部和國家奧林匹克委員會今天透過聯合聲明宣布，已經正式申請2036年的奧林匹克運動會主辦權，墨西哥上一次舉辦夏季奧運距今已超過半個世紀。

法新社報導，墨西哥奧林匹克委員會主席艾卡拉（Maria Jose Alcala）與外交部長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）共同召開記者會，艾卡拉表示：「我們正走上2036年再次成為奧運主辦國的道路。」

厄伯拉特則說：「我們目標是2036年把奧運賽事帶進墨西哥，如果不成，那就2040年」，但主要場館的預定地點尚未決定。

路透社報導，厄伯拉特還提到，他們將於11月30日宣布成立推廣委員會，作為申辦奧運的流程第一步，之後再評估確定在哪個城市舉辦。

厄伯拉特指出：「城市不該去適應奧運，不應建造以後用不到的大型設施。反過來說，奧運才該適應舉辦城市。」

墨西哥曾於1968年在海拔2240公尺的墨西哥市首度舉辦奧運，如今墨西哥有可能在2036年二度主辦夏季奧運。

除了墨西哥，目前埃及、印尼及土耳其伊斯坦堡市長都對主辦2036年奧運展現興趣。（譯者：張茗喧/核稿：陳彥鈞）1111027

厄伯拉特
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