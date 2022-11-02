更多編輯台推薦新聞：
最美新人誕生 前阿根廷、波多黎各小姐熱吻曬婚戒
國際

最美新人誕生 前阿根廷、波多黎各小姐熱吻曬婚戒

研究：「神奇蘑菇」迷幻物質 或有助緩解憂鬱症
科技

研究：「神奇蘑菇」迷幻物質 或有助緩解憂鬱症

美中整合年代告終 紐時：4趨勢顯示中國走錯路
國際

美中整合年代告終 紐時：4趨勢顯示中國走錯路

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看
運動

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
遭爆5年前與黑道出入招待所 警大校長陳檡文：蒐集情資
首頁 / 運動

T1蘇翊傑主場開幕拚復出 陳建銘保證還是一樣強

2022/11/2 17:25
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北2日電）T1桃園永豐雲豹總經理蘇翊傑上週宣布復出，最快將在11月19日主場開幕戰登場，至於狀態究竟如何，自家後衛陳建銘說：「我是不會唬爛的人，蘇哥現在真的還是很強。」

台灣運彩xT1聯盟桃園永豐雲豹今天在桃園舉行開幕戰記者會，球員與教練團全數出席，大家也好奇蘇翊傑目前狀態與身手究竟恢復幾成，他透露，目前仍設定主場開幕戰亮相，不過他自認11月底可能狀態更理想。

雲豹總教練劉嘉發透露，蘇翊傑目前已隨球隊訓練進入第4週，體重也減了約6公斤，他承認：「我執教到今年第24年，確實第一次看到球隊總經理兼球員。」問他場上究竟誰要聽誰的，他笑說：「我們可以討論。」

劉嘉發表示，蘇翊傑決定復出後，他除了肯定也很支持，「他身為總經理，肩頭上有其壓力，今年他幫球隊做了很多補強，也找來外教幫忙，目的都是希望球隊、球員好。」

而對於蘇翊傑未來在球場上的定位，劉嘉發也說，他需要一個人能在球場上帶領本土和洋將，也能擔任球員與教練團之間的橋梁。

陳建銘是雲豹今年透過選秀補強的球員，與蘇翊傑在場上都主司控球，問他如何看待蘇翊傑目前的身手，他說：「雖然蘇翊傑比以前大隻，但過人還是一樣照過，還是一樣強。」

陳建銘強調，他不是那種拍馬屁，亂唬爛的人，「蘇翊傑身上的確可以學到不少東西，包括處理球的耐心，以及如何用更省力的方式打球。」（編輯：張芷瑄）1111102

蘇翊傑
T1雲豹總經理蘇翊傑宣告復出 預計11/19登場 T1雲豹3將提前換約 下季主場移至國立體大
陳建銘
台人遭誘赴柬埔寨 北市警受理5案11人
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族