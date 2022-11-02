T1蘇翊傑主場開幕拚復出 陳建銘保證還是一樣強

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（中央社記者龍柏安台北2日電）T1桃園永豐雲豹總經理蘇翊傑上週宣布復出，最快將在11月19日主場開幕戰登場，至於狀態究竟如何，自家後衛陳建銘說：「我是不會唬爛的人，蘇哥現在真的還是很強。」

台灣運彩xT1聯盟桃園永豐雲豹今天在桃園舉行開幕戰記者會，球員與教練團全數出席，大家也好奇蘇翊傑目前狀態與身手究竟恢復幾成，他透露，目前仍設定主場開幕戰亮相，不過他自認11月底可能狀態更理想。

雲豹總教練劉嘉發透露，蘇翊傑目前已隨球隊訓練進入第4週，體重也減了約6公斤，他承認：「我執教到今年第24年，確實第一次看到球隊總經理兼球員。」問他場上究竟誰要聽誰的，他笑說：「我們可以討論。」

劉嘉發表示，蘇翊傑決定復出後，他除了肯定也很支持，「他身為總經理，肩頭上有其壓力，今年他幫球隊做了很多補強，也找來外教幫忙，目的都是希望球隊、球員好。」

而對於蘇翊傑未來在球場上的定位，劉嘉發也說，他需要一個人能在球場上帶領本土和洋將，也能擔任球員與教練團之間的橋梁。

陳建銘是雲豹今年透過選秀補強的球員，與蘇翊傑在場上都主司控球，問他如何看待蘇翊傑目前的身手，他說：「雖然蘇翊傑比以前大隻，但過人還是一樣照過，還是一樣強。」

陳建銘強調，他不是那種拍馬屁，亂唬爛的人，「蘇翊傑身上的確可以學到不少東西，包括處理球的耐心，以及如何用更省力的方式打球。」（編輯：張芷瑄）1111102