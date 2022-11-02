桃猿、兄弟爭冠 中華電信冠名台灣大賽

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北2日電）中職中信兄弟擊敗味全龍後，晉級台灣大賽，11月5日起將對決全年度勝率第一的樂天桃猿，聯盟今天宣布，中華電信繼2021年冠名台灣大賽後，今年繼續力挺台灣國球。

尋求衛冕的中信兄弟季後挑戰賽系列賽以3比1淘汰味全龍，進軍台灣大賽（總冠軍賽），而拿下上半季與全年勝率冠軍的樂天桃猿隊以逸待勞，等待兄弟隊登門挑戰，而前一次兩隊在台灣大賽交手，要追溯至2019年，當時桃猿隊以4勝1敗封王。

中職今天發布新聞稿表示，中華電信繼2021年冠名台灣大賽後，今年也將持續投入資源，以實際行動支持職棒及台灣國球，冠名年度盛事「2022 CPBL中華電信台灣大賽」。

中職指出，今年球季雖然因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，各球隊都遭遇戰力調度挑戰，但在球迷的熱情支持下，中職順利挺過疫情難關。

台灣大賽採7戰4勝制，桃猿隊握有第1、2、5、6、7場主場優勢，首戰將於11月5日在桃園棒球場點燃戰火，冠軍最晚於11月13日出爐。

中職表示，今年繼續攜手中華電信，邀請全台球迷朋友踴躍進場，除了用行動支持喜愛的球隊，現場應援參與球隊封王的每一哩路外，也歡迎球迷們在家鎖定中華電信高畫質MOD賽事直播。（編輯：張芷瑄）1111102