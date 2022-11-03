兄弟原班底出征總冠軍賽 28人名單續捨2老將

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（中央社記者黃巧雯台北3日電）中職總冠軍賽首戰將在5日開打，從季後挑戰賽出線的中信兄弟，將迎戰樂天桃猿，兄弟隊28人名單今天出爐，與季後賽相同，洋投奧特羅和老將周思齊、張志豪都未在名單內。

下半季冠軍隊伍中信兄弟在季後挑戰賽系列賽以3比1擊退味全龍，晉級總冠軍賽，將與樂天桃猿展開7戰4勝制的總冠軍賽，爭奪冠軍榮耀。

總冠軍賽首戰5日將在桃猿隊主場桃園棒球場登場，中職今天發布新聞稿揭曉兩隊28人名單，而兄弟隊延續季後挑戰賽陣容，洋將選擇2投1野，分別為洋投德保拉（Jose De Paula）、泰樂（Tyler Viza）以及捕手福來喜（Francisco Pena），而洋投奧特羅（Andy Otero）再度被捨棄。

其他像是季後賽經驗豐富的老將周思齊、張志豪，繼錯過季後挑戰賽後，這次同樣未被列在總冠軍賽28人名單。

投手部分，除了2洋投外，還帶了10名本土投手，包括官大元、鄭凱文、王奕凱、江忠城、李振昌、黃恩賜、吳哲源、蔡齊哲、李吳永勤，以及在季後挑戰賽晉級關鍵戰幫助球隊守住勝利的呂彥青。

捕手共3人，分別為福來喜、高宇杰與陳家駒。

野手方面，王威晨、陳子豪、潘志芳、陳文杰、黃韋盛、詹子賢、杜家明、林書逸、許基宏、宋晟睿、江坤宇、岳政華、岳東華等13人都在名單內。（編輯：張芷瑄）1111103