中職總冠軍賽5日開打 桃猿28人名單捨棄霸林爵

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中職總冠軍賽將在5日開打，樂天桃猿28人名單揭曉。（圖取自facebook.com/RakutenMonkeys.official）

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（中央社記者黃巧雯台北3日電）中職總冠軍賽將在5日點燃戰火，樂天桃猿28人名單今天揭曉，3名洋投選擇必贏多、狂威與豪勁，捨棄本季拿下8勝的洋投霸林爵。

拿下上半季與全年勝率冠軍的樂天桃猿隊，直接晉級總冠軍賽，在10月25日例行賽結束後，休兵備戰總冠軍賽，而衛冕軍中信兄弟在季後挑戰賽勝出後，將與樂天桃猿角逐冠軍。

桃猿隊總冠軍賽28人名單今天出爐，3名洋投選擇必贏多（Ricardo Pinto）、狂威（Dylan Covey）以及「救援王」豪勁（Bradin Hagens）。

洋投霸林爵本季23場都是先發，投球局數130.1局，拿下8勝6敗，防禦率4.01，且對戰兄弟隊占有優勢，繳出5勝2敗的成績，但未被列入總冠軍賽名單。

投手部分，桃猿隊與兄弟隊同樣都帶12人，桃猿隊除了3名洋投外，還有許峻暘、曾仁和、賴鴻誠、林子崴、王溢正以及「防禦率王」黃子鵬，而傷兵陳冠宇、陳禹勳和朱俊祥都將在總冠軍賽歸隊。

捕手共4人，包括林泓育、張閔勛、廖健富、嚴宏鈞，其中廖健富除了可守一壘外，同樣可與林泓育輪流擔任指定打擊。

野手方面，則有梁家榮、朱育賢、林承飛、馬傑森、郭永維、成晉、郭嚴文、黃敬瑋、陳俊秀、藍寅倫、林立、陳晨威等12人。

生涯兩度獲選總冠軍賽MVP的陳俊秀，總冠軍賽經驗豐富，本季例行賽打擊率2成52，儘管全壘打數停留在0支，但總教練曾豪駒依舊對其有信心，將陳俊秀帶進總冠軍賽。

中職總冠軍賽採7戰4勝制，首戰11月5日開打，冠軍最晚13日出爐，主場為2-2-3制，其中11月5日、6日在桃猿隊主場桃園棒球場舉行，11月8日、9日移師兄弟隊主場台中洲際棒球場，11月11日到13日再回到桃園進行。（編輯：張雅淨）1111103