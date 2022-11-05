胡瓏貿27分 T1海神痛宰太陽勝場開胡

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（中央社記者龍柏安台北5日電）開季首戰三分準星盡失的高雄全家海神，今天外線火力回檔，加上本土王牌胡瓏貿砍下全場最高的27分，率領T1衛冕軍客場以99比77輕取上季亞軍台中太陽。

台灣運彩xT1聯盟今天上演上季總冠軍賽戲碼，由台中太陽在主場台灣體大體育館迎戰高雄全家海神，可惜太陽依舊沒能擺脫總冠軍賽落敗的陰霾，主場以20分之差吞下開季首敗。

本季首役海神客場出戰新北中信特攻，全隊手感冷冰冰，團隊三分命中率僅12.1%，最終慘敗收場。今天全隊火力復甦，團隊合力飆進14顆三分球，命中率也達41.2%，第4節開打胡瓏貿弧頂飆進三分球後，領先就已突破20分大關，順利在客場首勝開胡。

談到球隊的轉變和反彈，胡瓏貿表示，第1場比賽失利後，回去有做很多檢討，「上一場我們有很多失誤，籃板也沒鞏固，其實這就是不專注的行為。」他強調，過去一週他們彼此提醒心態要矯正，要專注，「這場比賽有收到不錯的效果。」

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至於火力回溫的關鍵，胡瓏貿則解釋，其實當時空檔都有出來，只是沒能投進，這也是心態上的問題，他幽默地說：「過去一個禮拜教練也是不斷的心靈雞湯我們，告訴我們只要有空檔，就大膽地、有信心的出手。」

上季總冠軍賽第3戰，胡瓏貿的嘴巴撞上太陽洋將艾倫（Aaron Geramipoor）的頭，結果兩人都掛彩濺血，今天雙方球場上再次交鋒，胡瓏貿也和艾倫抱怨：「我的牙套就是為了你而做的。」（編輯：吳協昌）1111105