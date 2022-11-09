台灣大賽兄弟最快晚間封王 桃猿派王溢正先發拚延長戰線

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中職總冠軍賽第4戰9日晚間登場。圖為8日在台中洲際棒球場舉行第3戰，5局下中信兄弟洋砲福來喜擊出中外野方向二壘安打，帶有2分打點，兄弟隊擴大領先優勢，嗨翻休息區球員。中央社記者張新偉攝 111年11月8日

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（中央社記者黃巧雯台中9日電）中職中信兄弟總冠軍賽拿下3連勝，今晚第4戰由吳哲源登板，力拚在主場台中拋下黃色彩帶，而樂天桃猿隊派王溢正先發，能否複製2015年戲碼，率隊克服劣勢、逆轉奪冠，備受關注。

樂天桃猿本季例行賽團隊安打數、打點、打擊率、長打率、盜壘成功次數都是6隊中最多，靠著拿下上半季冠軍且全年勝率最高，直接晉級總冠軍賽，與從季後挑戰賽勝出的中信兄弟爭冠。

不過，桃猿隊總冠軍賽前2戰僅得4分，且首戰拿下的3分都是靠全壘打，第3戰儘管調整先發打線，但依舊得分效率不佳，全場10支安打，僅換回2分。

中職總冠軍賽第4戰9日晚間登場，中信兄弟由吳哲源（左）登板，樂天桃猿隊派王溢正（右）先發。（中央社檔案照片）

總冠軍賽第4戰今晚繼續在兄弟主場台中洲際棒球場進行，桃猿隊派出生涯總冠軍賽5勝0敗的王溢正先發，桃猿隊教頭曾豪駒期待，王溢正能將戰線拉回桃園。

王溢正生涯總冠軍賽累積5勝與前統一獅隊洋投海克曼（Luther Hackman）並列史上最多，而最讓人印象深刻的是2015年桃猿隊與兄弟隊角逐冠軍時，桃猿隊在1勝3敗情況下，王溢正第5戰扛起先發重任，完投9局僅失2分，不但幫助球隊延長戰線，最後還逆轉封王，桃猿隊也期待王溢正這次能再次重現7年前的戲碼。

根據聯盟統計，以往在總冠軍賽取得3勝0敗的球隊，奪冠機率100%，兄弟隊今晚由本土投手吳哲源主投，希望能在主場封王。

吳哲源本季出賽34場（15場先發），繳出11勝1敗，防禦率2.85，前一次出賽是在季後挑戰賽對戰味全龍，投5局被敲9支安打，失4分，僅1分責失分，兄弟隊總教練林威助依舊相當信任吳哲源，期待吳哲源經歷挑戰賽考驗後，總冠軍賽表現能更穩定。（編輯：張芷瑄）1111109