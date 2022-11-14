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T1海神26日主場開幕戰頒冠軍 邀徐若瑄開唱

2022/11/14 14:00
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（中央社記者黃巧雯台北14日電）台灣職籃T1高雄全家海神勇奪台灣職籃T1元年冠軍後，本季尋求2連霸。球團今天宣布，26日主場高雄巨蛋開幕戰將舉辦冠軍頒獎儀式，同時將邀請「女神」徐若瑄開唱。

海神隊上季總冠軍賽系列賽以3比0橫掃台中太陽，抱走元年冠軍，本季例行賽已出賽3場，以2勝1敗暫居第2，僅落後新北中信特攻。

衛冕軍海神隊將於11月26日、27日在高雄巨蛋進行主場開幕戰，為彌補上季總冠軍賽未能在主場封王遺憾，球團今天發布新聞稿表示，主場開幕戰將舉辦冠軍頒獎儀式，與球迷攜手重溫榮耀時刻，見證元年總冠軍錦旗冉冉升起，透過頒獎儀式為力拚連霸之路承先啟後。

海神隊在開幕戰當天還將邀請歌手徐若瑄（Vivian）開唱，球團表示，希望能用「V」的歌聲加持海神旗開得勝。

除了欣賞精彩賽事，海神球團表示，在高雄巨蛋館內還規劃球隊元年成軍以來重要時刻榮耀牆，包括元年勇奪的10座聯盟年度獎項獎盃，從年度最佳經理人、年度最佳教練、年度助攻王到最佳五人以及總冠軍獎盃。（編輯：孫承武）1111114

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