平野惠一封王遊行對摩托車印象深 應會續留兄弟

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（中央社記者謝靜雯台中20日電）中職中信兄弟隊日籍教練平野惠一首度參與封王遊行，對摩托車包圍印象深刻。總教練林威助透露平野惠一明年應該會續留，「他很努力教導球員做好細節」。

中華職棒中信兄弟隊今天在台中舉行封王遊行，日籍一軍打擊暨野手統籌教練平野惠一表示，過去在日本也沒有過類似經驗，第一次參加非常感動，看到球員、球迷都很開心，覺得很棒。

平野惠一印象最深刻的是球迷騎著摩托車包圍車隊，也希望明年有更多球迷擠滿街頭。平野惠一過去和總教練林威助是阪神虎隊友，他表示，兄弟球迷與阪神虎球迷很像，都很熱情瘋狂，也都是穿黃色球衣，「黃色算是我的棒球幸運色」。

平野惠一表示，球季結束之後沒有特別去哪邊玩，利用這段時間回顧整年球季，也想要好好休息一下，並埋下伏筆說「要為明年球季準備」。

林威助表示，今年春訓剛開始，平野惠一是透過平板電腦指導球員，當時就有跟他說明年要早一點來、不能遲到，平野惠一明年應該會繼續來台指導兄弟球員。

林威助表示，平野惠一在日職有一、二軍執教經驗， 打擊、守備、跑壘都有一定的知識，台灣還是有一些細節沒有這麼好，平野惠一很努力想要做好細節，灌輸球員好的觀念、帶著球員往好的方向走，沒有他應該會更辛苦，但除了他、每個教練的付出也都是肯定的。（編輯：張雅淨）1111120