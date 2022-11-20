更多編輯台推薦新聞：
不斷更新／2022世足卡達登場 賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新／2022世足卡達登場 賽程戰績、直播管道看這裡

金馬獎第59屆 完整得獎名單
娛樂

金馬獎第59屆 完整得獎名單

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看
政治

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看

九合一選舉公報這裡查 縣市長、議員候選人政見一次看
政治

九合一選舉公報這裡查 縣市長、議員候選人政見一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
中職
新聞專題
中職2/300
首頁 / 運動

平野惠一封王遊行對摩托車印象深 應會續留兄弟

2022/11/20 15:33（11/20 16:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中華職棒中信兄弟隊20日在台中舉行封王遊行，日籍教練平野惠一（右）首度參與，對摩托車包圍印象深刻，總教練林威助（左）透露平野惠一明年應該會續留。中央社記者張新偉攝　111年11月20日
中華職棒中信兄弟隊20日在台中舉行封王遊行，日籍教練平野惠一（右）首度參與，對摩托車包圍印象深刻，總教練林威助（左）透露平野惠一明年應該會續留。中央社記者張新偉攝　111年11月20日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台中20日電）中職中信兄弟隊日籍教練平野惠一首度參與封王遊行，對摩托車包圍印象深刻。總教練林威助透露平野惠一明年應該會續留，「他很努力教導球員做好細節」。

中華職棒中信兄弟隊今天在台中舉行封王遊行，日籍一軍打擊暨野手統籌教練平野惠一表示，過去在日本也沒有過類似經驗，第一次參加非常感動，看到球員、球迷都很開心，覺得很棒。

平野惠一印象最深刻的是球迷騎著摩托車包圍車隊，也希望明年有更多球迷擠滿街頭。平野惠一過去和總教練林威助是阪神虎隊友，他表示，兄弟球迷與阪神虎球迷很像，都很熱情瘋狂，也都是穿黃色球衣，「黃色算是我的棒球幸運色」。

平野惠一表示，球季結束之後沒有特別去哪邊玩，利用這段時間回顧整年球季，也想要好好休息一下，並埋下伏筆說「要為明年球季準備」。

林威助表示，今年春訓剛開始，平野惠一是透過平板電腦指導球員，當時就有跟他說明年要早一點來、不能遲到，平野惠一明年應該會繼續來台指導兄弟球員。

林威助表示，平野惠一在日職有一、二軍執教經驗， 打擊、守備、跑壘都有一定的知識，台灣還是有一些細節沒有這麼好，平野惠一很努力想要做好細節，灌輸球員好的觀念、帶著球員往好的方向走，沒有他應該會更辛苦，但除了他、每個教練的付出也都是肯定的。（編輯：張雅淨）1111120

中華職棒中信兄弟隊20日在台中舉行封王遊行，日籍教練平野惠一（中，10號）表示，過去在日本也沒有過類似經驗，第一次參加非常感動，看到球員、球迷都很開心，覺得很棒。中央社記者張新偉攝　111年11月20日
中華職棒中信兄弟隊20日在台中舉行封王遊行，日籍教練平野惠一（中，10號）表示，過去在日本也沒有過類似經驗，第一次參加非常感動，看到球員、球迷都很開心，覺得很棒。中央社記者張新偉攝　111年11月20日
林威助
兄弟拿總冠軍媽媽很開心 林威助：她跟我擊掌 與林威助之間有秘密 辜仲諒：將改變台灣棒球生態
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
王威晨有超強野心想打經典賽 12月中開始訓練