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顏值與球技兼具 努涅斯可望成烏拉圭未來看板

2022/11/25 00:13
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（中央社記者龍柏安台北25日電）談起烏拉圭，多數球迷第1印象就是「牙擦蘇」蘇亞雷斯，不過今年世界盃足球賽過後，烏拉圭23歲的新生代前鋒努涅斯，將很有可能會成為烏拉圭未來的看板人物。

今年才加盟英超利物浦的努涅斯（Darwin Nunez），身高187公分，除有優異進攻能力，同時還擁有高顏值的帥氣臉孔，本季他在英超出賽10場，就踢進5球，是陣中進球數第3多的球員，而且其中還有3場比賽，他是替補出賽。

如果這樣還無法解釋努涅斯在進攻端上的天分，那上個賽季他效力葡萄牙超級聯賽的本菲卡，他出賽28場就踢進26球，幾乎每場比賽都能踢進1球，由此可知道他在前線的破壞力有多驚人。

事實上，今年烏拉圭的主力前鋒，除有老將蘇亞雷斯（Luis Suarez），另一個就是努涅斯，而蘇亞雷斯賽前受訪時就曾透露，今年很有可能是他生涯最後一次參加世界盃足球賽，而過去他最著名的事蹟，就是在2014年巴西世界盃偷咬義大利後衛奇里尼（Giorgio Chiellini）肩膀的「咬人事件」。

而被視為接棒人選的努涅斯，脾氣和老大哥幾乎如出一轍，他在今年英超的第2場比賽，就因失控用頭去撞水晶宮後衛安德森（Joachim Andersen），因此領到紅牌退場，還被禁賽3場。

努涅斯透露，事發後他曾接到蘇亞雷斯來電，對方告訴他，這些事情在英超的每場比賽都會發生，他需要堅強起來，不要重蹈覆轍，此外蘇亞雷斯甚至還告訴他：「聽我這個白痴的話。」（編輯：林治平）1111125

#努涅斯
#蘇亞雷斯
#烏拉圭
蘇亞雷斯
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