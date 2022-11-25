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卡達世足賽 C羅連5屆進球後還可望打破若干紀錄

2022/11/25 19:37
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（中央社杜哈25日綜合外電報導）超級球星C羅率領葡萄牙在卡達世界盃足球賽H組以3比2擊敗迦納，C羅下半場罰踢12碼進球，成為在5屆世足賽都能進球的第一人，他還可望打破世足賽其他紀錄，甚至捧下金盃。

西班牙「阿斯報」（AS）網站報導，「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）至今已參加2006年、2010年、2014年、2018年和2022年5屆世足賽，跟他有相同紀錄的其他球員共有4位，若要打破這項紀錄，C羅必須在2026年繼續參賽，屆時他將是41歲。

不過C羅迄今5度參加世足賽都能進球，在這方面已成為史上第一人。

他另一個目標是要成為葡萄牙在世足賽的進球王，加上今天1次破門，至今他已累積8個進球，較同隊前輩「黑豹」尤西比奧（Eusebio da Silva Ferreira）還差1球。尤西比奧在1966年英國世足賽中，共踢進傳奇性的9球。

另外，C羅已在世足12場比賽擔任隊長，若要超越墨西哥球星馬奎斯（Rafael Marquez）的17場紀錄，葡萄牙必須踢進決賽，而且每場都由C羅領軍。

葡萄牙下一場比賽將於台灣時間29日凌晨3時迎戰烏拉圭。（譯者：張佑之/核稿：陳彥鈞）1111125

#C羅
#世足賽
#尤西比奧
C羅
世界盃足球賽葡萄牙3比2險勝迦納 C羅連5屆進球史上第一人 與曼聯失和 C羅：不會影響到葡萄牙國家隊
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