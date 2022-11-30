郭天信求更好轉念面對質疑 代表很多人關心中職

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中華職棒頒獎典禮30日在台北舉行，中職味全龍隊外野手郭天信再度包辦外野金手套和最佳9人獎項，但有部分質疑的聲音，郭天信坦言看到會沮喪，但轉念後，代表很多人關心中職是好事。中央社記者吳家昇攝 111年11月30日

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（中央社記者謝靜雯台北30日電）中職味全龍隊外野手郭天信再度包辦外野手金手套和最佳9人獎項，但有部分質疑的聲音，郭天信坦言看到會沮喪，但轉念後，代表很多人關心中職是好事，「繼續努力、讓自己更好」。

中華職棒味全龍隊外野手郭天信今年完成外野手最佳9人、金手套2連霸，但連2年郭天信得獎都有部分球迷有質疑的聲音，也有球迷會傳負面訊息給球員。

郭天信今天接受媒體訪問時說，有看到評論、也有看到私訊，心情難免沮喪，但不管誰得獎可能都會有不同的聲音，「轉個念，代表有很多人在關注中華職棒、是好事」，自己會繼續努力、想辨法變得更好，做就對了。

郭天信連2年包辦外野獎項，但他表示守備上也曾遇過瓶頸，去年開季時有狀況，學長陳品捷、曾陶鎔都有跟他說：「失誤不會是第一次、也不會是最後一次」，透過每次出賽慢慢體悟這個道理，想辦法減少不必要的失誤。

對於今年表現，郭天信說，阻殺的部分是比較滿意的，希望可以繼續維持，今年春訓時有跟外野教練張建銘討論，研究出一套訓練菜單，讓身體協調可以穩定一點、傳球更順暢，可以完成金手套和最佳9人連霸，張建銘也有打電話恭喜，也開玩笑要他不要臭屁。

對於明年球季郭天信有目標，希望可以扛起3棒，他表示今年太想要積極攻擊，邊邊角角的球都想要打，單季21次四壞保送算少，盼明年可以至少30次保送，季後有計畫性的增重，目前約71公斤，目標是能胖到75公斤，但要以不影響腳程速度為前提。（編輯：張芷瑄）1111130