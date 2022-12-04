T1邱子軒轟新高31分 海神大勝雲豹

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（中央社記者黃巧雯台北4日電）台灣職籃T1聯盟高雄全家海神今天在新秀邱子軒狂轟生涯新高31分帶領下，以130比109擊敗桃園雲豹。「魔獸」霍華德雖因左膝不適，客場仍隨隊在場邊觀戰，可惜雲豹客場2戰全敗。

高雄全家海神在主場高雄巨蛋出戰桃園雲豹，效力於雲豹隊的「魔獸」霍華德（Dwight Howard）儘管因左膝不適持續缺陣，但連2週客場賽事都隨隊為隊友加油。

海神開賽火力全開，首節攻下40分，反觀雲豹隊洋將戴維斯（Deyonta Davis）遭遇犯規麻煩，單節4次犯規，且團隊單節只搶下1個籃板，海神首節趁機取40比25領先。

海神隊今年選秀會選進邱子軒，邱子軒開季前4戰合計僅得9分，今天表現大爆發，上半場結束後就進帳12分，幫助球隊以66比49領先。

海神隊第3節靠著胡瓏貿、于煥亞在外線接力開火，將比分拉開至99比78，也讓勝負提前底定，海神最終以21分差帶走勝利。

海神隊此役6人得分雙位數，其中有3人得20分以上，邱子軒繳出職籃代表作，攻下31分、3籃板、4助攻、2抄截。

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另一場在天母的台灣啤酒英熊與台南台鋼獵鷹之戰，兩隊鏖戰至最後一分鐘才分出勝負，蔣淯安在108比108平手時，抓下進攻籃板，在籃下補進，隨後獵鷹洋將布朗（Taylor Braun）發生失誤，李啓瑋快攻上籃，追加保險分，英熊最終以112比108勝出。

英熊隊洋將愛禮（Cleanthony Early）包辦全隊一半的得分，轟下56分也改寫聯盟紀錄，另有5籃板、7助攻、2抄截，也是英熊隊獲勝的頭號功臣。（編輯：管中維）1111204