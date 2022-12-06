「這是屬於你的場面」 劉祐安威力盃穩守拿MVP

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2022年花蓮台彩威力盃全國少棒賽冠軍戰，桃園市隊後援投手劉祐安（圖）6日屢屢化解壓力，延長賽危機時教練上場鼓勵「這是屬於你的場面」，劉祐安穩守幫助球隊奪冠後激動落淚，拿下首座MVP獎座。中央社記者謝靜雯攝 111年12月6日

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（中央社記者謝靜雯花蓮6日電）威力盃少棒賽冠軍戰桃園市隊展現韌性，後援投手劉祐安屢屢化解壓力，延長賽危機時教練上場鼓勵「這是屬於你的場面」，劉祐安穩守幫助球隊奪冠後激動落淚，拿下首座MVP獎座。

2022年花蓮台彩威力盃少棒賽冠軍戰今天在國福棒球場舉行，桃園市隊與台東縣隊激戰，台東縣隊6局下平手局面一度攻占三壘，桃園市後援投手劉祐安穩守不失分，抓到出局數後情緒十分振奮。

桃園市7局上攻下4分奠定勝基，7局下台東縣追回2分，危機時桃園市隊喊暫停，總教練干易哲上場鼓勵球員，劉祐安暫停過後穩住陣腳，替球隊守住勝利，今天後援3局被敲3支安打，失掉2分非責失分，拿下勝投，也獲選大會最有價值球員（MVP）。

干易哲表示，延長賽7局上場其實沒有跟劉祐安說什麼技術面的東西，「他是不需要多說什麼的球員，只是鼓勵他，這個場面是屬於你的，自然表現、守下來就是你的。」干易哲也稱讚這批球員韌性很強，但也還是有不足的地方，臨場反應需要加強。

劉祐安表示，7局守下勝利後哭是開心、終於贏了，自評此次表現很好，緊張時也不會投不好；劉祐安的哥哥劉任右過去也是龜山少棒王牌，劉祐安一直以哥哥為偶像和目標，「哥哥的打擊和投球都很強」。

劉祐安希望可以追上哥哥，他表示哥哥拿過很多座MVP，自己今天首度拿下MVP，被問起這樣感覺有沒有慢慢追上哥哥，他也笑著點點頭。（編輯：張芷瑄）1111206