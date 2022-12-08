體育署補助學生觀賽 助偏鄉離島學童參賽圓夢

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（中央社記者龍柏安台北8日電）體育署運動產業及企劃組組長劉姿君今天表示，體育署今年補助不少偏鄉離島學童觀看、參與比賽，除幫助這些孩子培養觀賽興趣，也讓他們透過經費挹注後得以參賽圓夢。

劉姿君今天在體育署例行記者會上表示，透過「學生參與觀賞運動競技或表演補助辦法」，今年截至11月30日止，核定補助金額達新台幣1005萬6559元，也是歷年補助金額最高的一年。

在例行記者會上，透過視訊連線離島、偏鄉學校教練與老師現身說法，其中來自澎湖的將澳國中，就申請到赴台北觀看110學年度高中籃球聯賽（HBL）總冠軍賽，學校老師陳裕傑就說，當孩子們進到台北小巨蛋，眼睛發亮的神情，至今他仍印象深刻。

陳裕傑表示，為了到台灣看一場比賽，他們所有能搭乘的交通工具都用上了，先是搭小船換大船，再坐飛機、公車與計程車。他認為，體育署的這項補助，對偏鄉離島孩子們來說是一種福氣。

阿里山國民中小學今年則是申請參賽補助經費，學校射箭隊教練王資堯表示，他們平時訓練為了安全起見，都在學校頂樓屋頂，距離也只有30公尺，甚至不到比賽規定的50公尺。

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王資堯表示，今年全國青年盃射箭錦標賽比賽地點在花蓮，對他們這些偏鄉學校來說，交通、食宿經費是最大開銷，而山上孩子的家境都不算優渥，能夠申請到補助對他們來說是一大助力，不僅讓小朋友可以全心投入訓練，也不用擔心額外花費。

劉姿君強調，體育署補助學生觀賽、比賽，各級學校可上體育署動滋網的「學生參與觀賞賽事補助線上申請專區」，透過線上申請與查詢，不僅簡化相關作業流程，也節省行政成本，希望學校組團申請，讓更多學生族群可以受惠。（編輯：張雅淨）1111208