郭婞淳最後一把挺舉逆轉 舉重世錦賽摘雙銀[影]

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（中央社記者龍柏安台北9日電）東京奧運舉重金牌名將、「舉重女神」郭婞淳，今天在世界舉重錦標賽女子59公斤量級，以抓舉102公斤、挺舉130公斤、總和232公斤，拿下挺舉與總和兩面銀牌。

2022世界舉重錦標賽，今年在哥倫比亞波哥大舉行，台灣共派出8女、5男參賽，這次也是郭婞淳繼去年世錦賽，相隔1年後首度出征國際賽，由於巴黎奧運舉重量級再次「濃縮」，因此不少名將只能被迫升級或降級，轉戰女子59公斤。

東京奧運64公斤級奧運金牌得主、加拿大名將夏蓉（Maude G. Charron），這次世錦賽就轉戰女子59公斤級，至於去年歐錦賽55公斤級金牌、烏克蘭21歲小將科諾托普（Kamila Konotop），今年也選擇「越級挑戰」。

行前台灣舉重隊總教練林敬能曾透露，郭婞淳這次參賽以不受傷為前提，不會給她成績、名次上的壓力。

舉重世錦賽每量級都有3面獎牌，分別是抓舉、挺舉與總和，郭婞淳在上屆世錦賽包辦2金、1銀，加上今年雙銀在內，生涯累計共拿下10金、7銀、2銅，金牌數仍為台灣隊史之最。

郭婞淳今天在抓舉開把100公斤輕鬆過關，第2把試舉重量提升至102公斤，可惜撐起槓鈴後右肘沒有挺直，遭判定試舉失敗，第3把她順利完成，無奈烏克蘭的科諾托普早一步完成102公斤，但依照規則，成績相同先完成試舉者占優，因此郭婞淳的排名被擠到第4。

抓舉中國女將羅小敏以103公斤摘金，加拿大女將夏蓉同以103公斤奪銀，科諾托普則以102公斤鍍銅。

至於挺舉方面，郭婞淳開把126公斤輕鬆過關，隨後挑戰129公斤失敗，最後一把她把重量再提升至130公斤，這回她順利撐起槓鈴，不僅讓她挺舉排在第2，連帶總和也以232公斤跳上第1。

可惜地主哥倫比亞選手凱塞多（Yenny Fernanda Alvarez Caicedo），在挺舉最後一次試舉成功撐起133公斤，總和再以234公斤超越郭婞淳，讓她拿下挺舉、總和雙金。（編輯：陳政偉）1111209

▲23分39秒、38分58秒為郭婞淳挺舉比賽畫面。