T1獵鷹主場大勝 英熊首節3次技術犯規一度離席抗議

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（中央社記者龍柏安台北10日電）T1台南台鋼獵鷹今天在主場以120比99大勝台灣啤酒英熊，不過這場比賽首節英熊就領到3次技術犯規，也讓球團一度不滿離席抗議，所幸最終雙方仍順利打完比賽。

台灣運彩xT1聯盟今天僅有1場比賽，下午由台南台鋼獵鷹，在主場嘉藥紹宗體育館，迎戰來訪的台灣啤酒英熊，這也是兩隊本季第2度對決，前一次交手坐擁主場優勢的英熊，以4分之差留下勝利。

今天雙方再次碰頭，首節哨音、摩擦不斷，英熊洋將范姜偉齊（Milenko Veljkovic）第1節還沒打完，就已領到3次犯規，首節還剩4分04秒時，英熊後衛蔣淯安試著抄球後出界，裁判將球權判給獵鷹，英熊板凳席與總教練楊志豪都大表不滿，雙雙領到技術犯規。

不過英熊不滿情緒爆發，則是在首節最後58.4秒，獵鷹後衛谷毛唯嘉切入時，蔣淯安伸手抄球，裁判再次響哨，蔣淯安聽到判決後，臉上帶著無奈笑容雙手鼓掌，再被追加了一次技術犯規，此時英熊總經理哈孝遠起身大手一揮，球員全部離場表達不滿。

賽會工作人員緊急介入協調，比賽約延誤5分鐘後，英熊球員才重新回到場上，最後雙方也把比賽順利打完。

此役獵鷹洋將「馬爾他巨獸」德古拉（Samuel Deguara）攻下全隊最高的30分、9籃板，阿修羅（Robert Upshaw III）也拿下28分、12籃板與7助攻的全能成績單，而英熊則以洋將愛禮（Cleanthony Early）的33分最高，蔣淯安與洋將大勝（Branden Dawson）雙雙拿下19分。（編輯：屈享平）1111210