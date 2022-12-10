更多編輯台推薦新聞：
宇宙最高能 伽瑪射線爆比科學家預期劇烈3.5倍
科技

宇宙最高能 伽瑪射線爆比科學家預期劇烈3.5倍

ChatGPT聊天對答媲美真人 產出論文連防抄襲軟體都無法抓漏
科技

ChatGPT聊天對答媲美真人 產出論文連防抄襲軟體都無法抓漏

席琳狄翁罹患僵硬人症候群 常見肢體痙攣疼痛嚴重影響生活
生活

席琳狄翁罹患僵硬人症候群 常見肢體痙攣疼痛嚴重影響生活

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
T1聯盟
新聞專題
T1聯盟1/67
首頁 / 運動

T1獵鷹主場大勝 英熊首節3次技術犯規一度離席抗議

2022/12/10 17:57
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北10日電）T1台南台鋼獵鷹今天在主場以120比99大勝台灣啤酒英熊，不過這場比賽首節英熊就領到3次技術犯規，也讓球團一度不滿離席抗議，所幸最終雙方仍順利打完比賽。

台灣運彩xT1聯盟今天僅有1場比賽，下午由台南台鋼獵鷹，在主場嘉藥紹宗體育館，迎戰來訪的台灣啤酒英熊，這也是兩隊本季第2度對決，前一次交手坐擁主場優勢的英熊，以4分之差留下勝利。

今天雙方再次碰頭，首節哨音、摩擦不斷，英熊洋將范姜偉齊（Milenko Veljkovic）第1節還沒打完，就已領到3次犯規，首節還剩4分04秒時，英熊後衛蔣淯安試著抄球後出界，裁判將球權判給獵鷹，英熊板凳席與總教練楊志豪都大表不滿，雙雙領到技術犯規。

不過英熊不滿情緒爆發，則是在首節最後58.4秒，獵鷹後衛谷毛唯嘉切入時，蔣淯安伸手抄球，裁判再次響哨，蔣淯安聽到判決後，臉上帶著無奈笑容雙手鼓掌，再被追加了一次技術犯規，此時英熊總經理哈孝遠起身大手一揮，球員全部離場表達不滿。

賽會工作人員緊急介入協調，比賽約延誤5分鐘後，英熊球員才重新回到場上，最後雙方也把比賽順利打完。

此役獵鷹洋將「馬爾他巨獸」德古拉（Samuel Deguara）攻下全隊最高的30分、9籃板，阿修羅（Robert Upshaw III）也拿下28分、12籃板與7助攻的全能成績單，而英熊則以洋將愛禮（Cleanthony Early）的33分最高，蔣淯安與洋將大勝（Branden Dawson）雙雙拿下19分。（編輯：屈享平）1111210

#英熊
#蔣淯安
#范姜偉齊
蔣淯安
霍華德加盟雲豹 蔣淯安爆料自家洋將不相信 T1台啤英熊年度口號「全綠以赴」 蔣淯安瞄準冠軍
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
魔獸霍華德恢復團練 16日主場復出