教育部：全力協助女足參加明年紐澳女子世界盃

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（中央社記者王承中台北11日電）中華男足無緣2022卡達世界盃，教育部表示，中華女足已取得2023紐澳女子世界盃附加賽資格，體育署將持續偕同國訓中心全力輔導中華足協，共同協助中華女足邁向2023年紐澳女子世界盃。

2022卡達世界盃足球賽正如火如荼舉行，立法院教育及文化委員會12日將邀請教育部長潘文忠列席，就「足球運動推動現況與後續輔導作為」進行專題報告。

根據教育部送達立法院的報告，體育署自2018年開始，輔導中華民國足球協會共同推動「足球6年計畫」，擬定「健全國家隊選訓賽輔獎」、「推動企業足球運動發展」、「完善硬體設施」、「鼓勵各級學校籌組足球隊」等4大主軸策略，希望厚植國家足球運動發展與提升國家足球競技實力。

教育部表示，中華男足代表隊於2018年在世界排名第124名、2019年排名第138名、2020年排名第138名、2021年排名第158名。依據國際足球總會2022年10月6日公布最新男子足球世界排名，足球國家男子代表隊排名第157名。

教育部指出，中華女足代表隊今年於印度舉行的2022年女子亞洲盃暨2023年紐澳女子世界盃資格賽，取得參加明年2月舉行的2023年紐澳女子世界盃附加賽資格，後續將全力爭取參加2023年紐澳女子世界盃的參賽資格。

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教育部表示，2023年2月19日中華女足將在紐西蘭對戰巴拉圭，如取得勝利將於23日出戰巴布亞紐幾內亞與巴拿馬的勝隊，如再獲勝，即取得2023年紐澳女子世界盃參賽資格。體育署將持續偕同國訓中心全力輔導中華足協，共同協助中華女足邁向2023年紐澳女子世界盃，創造歷史佳績。

教育部指出，目前台灣足球運動的國際競技實力，仍有相當多待努力精進的地方，未來國內足球運動的健全發展，實有賴中華足協擬定長期發展策略，政府後續將積極輔導中華足協研訂中長期發展計畫，並在軟硬體資源上，給予充分的支持與協助，厚植國家足球競技實力。（編輯：楊蘭軒）1111211