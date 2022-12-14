T1伊布回鍋改名伊倍 英熊期待禁區戰力翻倍

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（中央社記者龍柏安台北14日電）台灣職籃T1聯盟台灣啤酒英熊今天宣布，找回上季短暫效力新北中信特攻的洋將伊布，球團將他改名為伊倍，希望他加盟後可提升球隊自家禁區戰力，以及大幅增加護框能力。

現年28歲的伊倍（Prince Ibeh），身高208公分、臂展則長達226公分，擁有出色的彈跳能力和反應力，上季他為特攻出賽15場，場均繳出7.8分、7.5籃板與2.5阻攻，進攻數據雖不突出，但台啤英熊看上的，是他優異的防守能力。

英熊本週宣布和塞爾維亞籍中鋒范姜偉齊（Milenko Veljkovic）結束合作關係，球隊總經理哈孝遠表示，范姜偉齊表現雖中規中矩，不過與球團期待的防守能力有一些落差，希望伊倍加盟後，「他優異的護框能力，可以撐起球隊禁區的最後一道防線。」

剛結束菲律賓職籃專員盃（PBA Commissioner's Cup）賽程的伊倍，隨即抵台加入台啤英熊備戰賽季。

英熊球團強調，期許伊倍能盡速補上球隊需要的內線戰力，以堅強的防守鞏固禁區，並替外圍射手群創造更多的機會，提升球隊整體戰力。（編輯：張雅淨）1111214