陳子傑左眼3度動刀不放棄棒球 富邦U18初登板勝

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（中央社記者謝靜雯新北18日電）國中一次練球傷到眼睛、動刀3次仍不可逆，讓大理高中陳子傑棒球路幾乎要結束，憑著對棒球的執著，熬了近3年、今天高中首度登板，在新北富邦U18先發投4局失1分、拿下勝投。

2022新北富邦國際城市U18棒球邀請賽今天開打，台北市隊首戰與台東縣隊交手，台北市隊以大理高中為主體參賽，今天讓高三投手陳子傑先發，陳子傑高中前兩年完全空白，沒有出賽經驗，今天高中初登板，對他意義重大。

陳子傑國三時在華南金控盃青少棒賽集訓時被球直中左眼，左眼視力受到影響，前後總計3次動刀。陳子傑透露，當初醫生一看到他的眼睛狀況，就跟他說應該不能繼續打球了，「但我堅信我可以再回到球場上。」

陳子傑表示，醫生知道他想回到場上的想法，建議如果要練球先不要跟著高中球隊練，從國中強度開始，並且要做好眼睛防護。陳子傑有時間就回母校重慶國中練球、動動身體。

陳子傑左眼視力沒能恢復，現在幾乎看不太到，從受傷開始算，前後將近3年才又再重新回到球場上，被問起心情，他還是說，「我知道我總有一天可以再回到場上，只要可以正常出賽、幫助球隊就好。」

教練團透露，一開始球隊也會擔憂，但陳子傑不斷地爭取、展現企圖心，在醫生和家長都有簽同意書的前提，今年9月才又開始練投，今天高中初登板，有特別請他的爸媽到場觀賽，也讓爸媽安心。

陳子傑今天總計投4局被敲3支安打，投出4次三振、失掉1分責失分，最快球速約137公里，球隊終場以2比1拿勝，陳子傑拿下勝投。

被問起經歷這麼嚴重的傷，是什麼支撐著自己走到今天，陳子傑說：「因為從小到大的棒球路上有太多的貴人。」他也在場邊偷偷留下一球，為自己重返投手丘留下紀念。（編輯：張雅淨）1111218