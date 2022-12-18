高唱「我的好兄弟」漲士氣 富邦U18北市搶首勝

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2022新北富邦國際城市U18棒球邀請賽18日開打，台北市隊張元愷（藍衣者）投打有表現，率隊以2比1擊敗台東縣隊，拿下首勝。中央社記者謝靜雯攝 111年12月18日

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（中央社記者謝靜雯新北18日電）富邦U18棒球邀請賽今天開打，台北市隊賽前唱起「我的好兄弟」凝聚士氣，首戰與台東縣隊交手，張元愷投打有表現，單場2安1打點，後援投2局無失分，率隊以2比1拿下勝利。

2022新北富邦國際城市U18棒球邀請賽今天開打，台北市隊首戰與台東縣隊在新莊棒球場交手，台北市隊以大理高中為主體參賽，台東縣隊以台東體中為主體參賽。

台北市隊開賽就有攻勢，1局靠著保送、短打推進，張元愷適時安打，幫助球隊先馳得點，4局再靠著張元愷內野安打、林芮安適時安打，幫助球隊多添1分保險分。

台東縣隊比賽前半段打線受制，直到5局靠著高懷恩適時安打拿下唯一1分，比賽後半段追分不及、吞下敗仗。

台北市隊總教練黃文生表示，此次參賽球員高三、高二各半，還有2名一年級的球員，受到天氣和學校球場工程影響，球員將近兩週時間沒有到球場練球，只能靠著室內打擊維持手感，今天打擊狀況算是不錯。

黃文生表示，張元愷是陣中經驗豐富的球員，今天打回第一分、帶起球隊士氣，後援有危機時也相信他可以獨當一面，把他留在場上，他也沒有辜負教練團的期望、守住勝利。

張元愷表示，雖然這兩週只有室內打擊練習，但也是想辦法看球、跟球點，不會有太大的差別，投球方面先發、後援兩頭跑，習慣這樣的角色定位。

台北市隊賽前投手、野手分組，唱起「我的好兄弟」，張元愷透露，是教練前兩天叫大家學的歌，主要是希望透過大聲唱歌、提升凝聚力，這兩天盯著歌詞趕緊學，終於學會唱。張元愷也提到，富邦U18辦得很盛大，感覺大家想表現的企圖心更強烈。（編輯：張雅淨）1111218