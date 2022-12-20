爆米花棒球聯盟4強出爐 合庫挑戰3連霸

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（中央社記者謝靜雯新北20日電）爆米花棒球聯盟預賽今天結束，合作金庫、台灣電力今天比賽都拿下勝利，預賽排名分居1、2，4強決賽25日開打，合庫首戰與台北興富發交手，台電與桃園市交手，合庫要挑戰3連霸。

2022年爆米花棒球聯盟今天預賽最後一日，合作金庫隊與台南市隊交手，合庫先發投手朱誥鎮投5局僅被敲出2支安打，投出3次三振，失掉1分責失分，許凱翔、林志穎、賴柏瑋依序登板，都沒有再失掉分數。

合庫3局靠著保送、盜壘、楊振裕安打、對手失誤，先跑回追平分，馬文修安打超前比數，5局再靠著失誤、楊振裕二壘打替球隊多添1分保險分，順利以3比1拿下勝利。

台灣電力今天預賽最後一戰與安永鮮物交手，台灣電力投打發揮，團隊敲出10支安打，蔡智榆單場3安3打點，打擊表現最亮眼，終場以6比1拿下勝利。

合庫爆米花預賽戰績15勝5敗排名第一，台灣電力預賽戰績14勝6敗、排名第2晉級；合庫過往爆米花戰績亮眼，2017年拿下爆米花隊史首冠，2018年完成2連霸，2020、2021年間也完成2連霸，今年要挑戰首度3連霸。

桃園市隊預賽戰績13勝7敗、排名第3，桃園市隊連2屆闖進爆米花4強；台北興富發隊今天預賽最後一戰以2比5不敵屏東紅尾隊，預賽戰績12勝8敗，排名第4晉級，台北興富發隊曾在2019年拿下爆米花冠軍。

爆米花棒球聯盟決賽採雙敗淘汰賽制，將於25日在三重棒球場開打，合庫首戰與台北興富發交手，台電首戰與桃園市交手。（編輯：張芷瑄）1111220