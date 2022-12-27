T1雲豹人事異動 張建偉暫代總經理

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（中央社記者黃巧雯台北27日電）蘇翊傑日前因球星「魔獸」霍華德未出賽風波而請辭T1聯盟桃園永豐雲豹總經理，雲豹隊今天調整球團人事，球團母公司雲豹能源發言人、球隊執行長張建偉將暫代總經理職務。

雲豹隊洋將霍華德（Dwight Howard）日前傷癒歸隊，面臨3連戰考驗，而霍華德在連打2場比賽後，18日於主場國體大綜合體育館僅登錄、但未上場，引發球迷不滿，當時球隊總經理蘇翊傑事後除了向球迷致歉，也辭去總經理一職，24日比賽則以球員身分復出。

雲豹球團今天發布新聞稿宣布，除了由球團母公司雲豹能源發言人、球隊執行長張建偉將暫行總經理職務外，公關長蔡沁瑜將同時接手球團行銷公關事務，兩人將攜手強化球隊管理，並持續向外尋找合適的專業經理人，打造球隊成為一流勁旅。

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球團表示，張建偉被譽為是帶領魔獸霍華德進入台灣籃壇的推手，當初成立球隊也是秉持著用體育活動來凝聚人心、推動社會良善風氣為初衷，因此花了相當大的心力，網羅優秀人才，並請來蘇翊傑擔任球團總經理，蘇翊傑在短短時間內，迅速組職團隊，培養球隊戰力，奠定雲豹隊發展的基礎。

張建偉指出，今年雲豹隊簽下霍華德，除了希望能借助霍華德的能力提升球隊戰績外，更希望藉此提振球隊能見度，讓外界更熟悉雲豹隊，並塑造球隊成為桃園在地認同感最高的籃球勁旅，也希望能回饋球迷，為國內籃壇盡心力。（編輯：張芷瑄）1111227