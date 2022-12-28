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U18國手鄭俊瑋進台電磨鍊 短期目標再拚國家隊

2022/12/28 20:06（12/28 20:16 更新）
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今年U18世界盃國手鄭俊瑋目前效力台灣電力棒球隊，2022爆米花棒球聯盟是他參與的首個業餘成棒賽事，自評此次比賽表現起伏太大。中央社記者謝靜雯攝 111年12月28日
今年U18世界盃國手鄭俊瑋目前效力台灣電力棒球隊，2022爆米花棒球聯盟是他參與的首個業餘成棒賽事，自評此次比賽表現起伏太大。中央社記者謝靜雯攝 111年12月28日
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（中央社記者謝靜雯新北28日電）鄭俊瑋是今年U18世界盃國手，目前效力台灣電力棒球隊，首次參加爆米花賽事，自評表現起伏太大，台電內野國手資歷豐富的學長們給他很多鼓勵和建議，短期目標再拚國手資歷。

鄭俊瑋今年從麥寮高中畢業後投入中職選秀沒有獲得球隊青睞，後來被選入U18世界盃棒球賽代表隊，代表隊總教練周宗志就曾表示，同屆球員中，鄭俊瑋的守備能力、攻擊和速度，都可以排在前幾名，比較可惜的是身材條件，各方面條件不會比郭天信在高中同期差。

鄭俊瑋在U18世界盃棒球賽也有好表現，雖然沒有在中職選秀獲得指名，但至少3支中職球隊找他談過自主培訓的可能，與家人討論過後，鄭俊瑋選擇先到台灣電力棒球隊磨鍊。

此次爆米花棒球聯盟賽事是鄭俊瑋參與的首個業餘成棒賽事，昨天敗部關鍵比賽單場2安3打點，也是球隊搶勝、保住生機的功臣之一，今天與合作金庫爭冠，鄭俊瑋敲出1支安打，另外1次靠著失誤上壘，台電延長賽以4比5吞敗、拿下亞軍。

鄭俊瑋自評此次比賽表現起伏太大，學生時期沒有這麼長的賽季，爆米花開打前半段體力還能負荷，後面掉得蠻快的，有觀察學長們的調整，都是可以學習的地方。

鄭俊瑋也提到，自己才18歲、剛畢業加入球隊，陣中學長有鼓勵，不要覺得有壓力，把該做的事情做好，「壓力丟給學長、盡全力表現就好」。

鄭俊瑋此次比賽以二壘守備為主，台電內野也有許多國際賽資歷豐富的球員，包括蕭帛庭、陳偉志和廖俊凱，鄭俊瑋表示，學長們都會給很多提醒，蕭帛庭也提醒他不要侷限在二壘，如果可以站穩游擊更好。

鄭俊瑋希望先把體格練壯一點、吃胖一點，短期的目標希望可以再拚國家代表隊資歷。（編輯：張芷瑄）1111228

台灣電力棒球隊陣中鄭俊瑋為首度參與爆米花棒球聯盟賽事，鄭俊瑋28日受訪表示，學長們都會給很多提醒，如蕭帛庭（圖）提醒他別侷限二壘，如果可以站穩游擊更好。中央社記者謝靜雯攝 111年12月28日
台灣電力棒球隊陣中鄭俊瑋為首度參與爆米花棒球聯盟賽事，鄭俊瑋28日受訪表示，學長們都會給很多提醒，如蕭帛庭（圖）提醒他別侷限二壘，如果可以站穩游擊更好。中央社記者謝靜雯攝 111年12月28日
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爆米花棒球賽台電敗部搶勝 將與合庫爭冠
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