PLG高國豪猛轟34分 攻城獅險勝夢想家

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北31日電）PLG新竹街口攻城獅今天靠著本土後衛高國豪攻下本季單場新高的34分，包括第4節最後3.6秒兩罰俱中，終場102比97險勝福爾摩沙台新夢想家，也拿下久違的連勝。

P. LEAGUE+聯盟今天一日雙戰，下午先由新竹街口攻城獅在主場迎戰福爾摩沙台新夢想家，傍晚再由新北國王出戰高雄17直播鋼鐵人。

攻城獅是上季聯盟例行賽龍頭，本季狀態卻還沒找回顛峰，賽前戰績以5勝、6負排在聯盟第4，加上班尼特（Anthony Bennett）掛病號，球團又送走上季聯盟得分、籃板王辛巴（Sim Bhullar，轉戰台灣運彩xT1聯盟台南台鋼獵鷹後改名布拉），戰力更是捉襟見肘。

所幸高國豪今天挺身而出，全場23投10中，外帶12罰中11，攻下本季最高的34分，賽後他強調：「就是保持平常心，做好該做的。」他也提到，在場上除了執行教練交代的，最重要的就是保持信心。

攻城獅贏球後，拿下近1個月來的首度連勝，勝率也重返5成大關，被問到與「新台灣人」阿提諾（William Artino）與特壞（Terrico White）之間的搭配，高國豪說，團隊在訓練時的配合一直很好，磨合也沒什麼問題，「最主要的還是我們團隊防守意識，以及大家的溝通」。

攻城獅在第4節包括阿提諾與本土前鋒蕭順議，雙雙6犯提前退場，高國豪則強調，場上要做的就是保持侵略性，另一方面他們也知道，「在比賽還沒結束前，都不能鬆懈」。（編輯：張芷瑄）1111231