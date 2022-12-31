PLG牧倫斯首節轟21分平紀錄 國王輕取鋼鐵人

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（中央社記者龍柏安台北31日電）PLG新北國王今天靠著洋將牧倫斯首節8投俱中，攻下平聯盟紀錄的21分、全場轟下32分，率隊109比86輕取高雄17直播鋼鐵人，用完美的4連勝，替2022年劃下句點。

P. LEAGUE+聯盟今天一日雙戰，下午新竹街口攻城獅在主場新竹縣體育館，以102比97擊敗來訪的福爾摩沙台新夢想家，傍晚新北國王也在主場新莊體育館，在自家主場館打爆對手，也讓高雄17直播鋼鐵人吞下6連敗。

國王洋將牧倫斯（Byron Mullens）今天火力全開，首節他8投俱中，包括三分球5投全中，單節就轟下21分，也追平台北富邦勇士洋將辛特力（Michael Singletary）在本季所締造聯盟單節最高得分。

手感火燙的牧倫斯，今天前7次三分出手全部命中，全場轟下32分、16籃板，賽後他說，對於開局狀態這麼火燙，「這很瘋狂。」他強調，自家的後衛幫他創造了非常多機會，也讓他的出手幾乎都是空檔。

鋼鐵人代理總教練洪啟超直言，牧倫斯開賽狀態的確很好，不過球隊在防守端上也出了問題，導致輪轉一直都在補位，這也是他們未來要修正的方向。

事實上，牧倫斯前4戰狀態不算理想，三分球累計出手19次，僅投進2球，他也透露，之前肩頸有些緊繃，透過按摩舒緩後，今天出手感覺也比較順暢，也是手感回溫的原因之一。（編輯：張芷瑄）1111231