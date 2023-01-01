領航猿擊退攻城獅 8連勝追平PLG紀錄

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（中央社記者黃巧雯台北1日電）台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+桃園璞園領航猿從領先到第3節一度落後，末節的強悍防守，阻止新竹街口攻城獅追分，最終以105比90勝出，收下8連勝，且追平聯盟紀錄。

P. LEAGUE+聯盟（簡稱PLG）在2023年第一天單日2戰，首戰由新竹街口攻城獅在主場新竹縣體育館迎接來勢洶洶、近期拉出7連勝的領航猿，而兩隊前一次交手，領航猿以43分大勝。

領航猿上半場最多領先11分，被攻城獅追成僅剩2分差，洋將阿提諾（William Artino）第3節單節10分演出，一度幫助攻城獅反超。

不過，領航猿洋將桑尼（Sani Sakakini）第3節尾聲壓哨三分球，幫助球隊以76比74領先進入末節。

兩隊末節前段呈現拉鋸戰，領航猿年輕球員盧峻翔、張鎮衙適時挺身而出，加上隊長施晉堯趁著攻城獅防守出現漏洞、連得4分奠定雙位數領先優勢，最終以15分差獲勝。

領航猿這一波8連勝除了創下隊史新猷外，同時還追平富邦勇士首季所締造的聯盟紀錄。

領航猿盧峻翔狂飆29分，另有4籃板、4助攻，施晉堯進帳17分、5籃板，張鎮衙關鍵6分都集中在第4節。攻城獅則有2名球員得分超過20分，阿提諾、班尼特（Anthony Bennett）各得21分、24分。

領航猿下一戰將在1月6日作客高雄市鳳山體育館，出戰高雄17直播鋼鐵人，對於將挑戰9連勝、改寫聯盟新紀錄，施晉堯認為，順其自然、路還很長，即使面對鋼鐵人依舊不能馬虎。（編輯：張雅淨）1120101