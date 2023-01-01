勇士勝率5成保衛戰 教頭：自己先做好才能想贏球

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（中央社記者黃巧雯新北1日電）台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）台北富邦勇士以83比95不敵新北國王，勝率面臨5成保衛戰，總教練許晉哲表示，球隊本身必須先做好自己，再來尋求比賽勝利。

富邦勇士本季前3次對戰新北國王都落敗，今天作客新莊體育館，勝場也未能開張，以83比95落敗，苦吞對戰4連敗。

勇士總教練許晉哲表示，儘管第3節打出28比25攻勢，但整場比賽幾乎都被國王隊壓著打，他點出問題，「籃板球保護做得沒那麼好，每次守住第一波，又被對方搶到第二波，且被對方轉換成得分」。

許晉哲指出，今天輸球後，球隊目前7勝7敗，面臨勝率5成保衛戰；對於本季對戰國王隊4戰全敗，他認為，先不要好高騖遠、想贏國王，要一隊一隊先贏，最後再挑戰國王，重點是要能夠晉級季後賽。

許晉哲表示，上季例行賽面對戰績前段的球隊，對戰成績都處於落後，他強調，「要先把自己球隊內容打出來，才能贏球，贏球後才能想說挑戰其他任何一隊」。

勇士此役調整洋將陣容，強森（Chris Johnson）休兵，而瓊斯（Perry Jones）相隔一個多月再度出賽，許晉哲透露，主要是考量強森有點疲勞，因此先讓強森休息，而先前重複感冒的瓊斯也在近2週恢復練球，因此改派瓊斯上陣。

不過，相較於強森本季場均24分、13.3籃板，瓊斯此役僅拿下2分，外加5籃板、5助攻，許晉哲坦言，在籃板部分，瓊斯確實未能幫助到球隊，他也透露，強森即將歸隊。（編輯：張雅淨）1120101