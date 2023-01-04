味全龍網羅賈西擔任教練 傳奇洋投再回中職

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（中央社記者楊啟芳台北4日電）中華職棒味全龍隊今天宣布，找回中職早期傳奇洋投賈西（凱撒）回來球隊擔任投手統籌教練，他是中職第一次打破生涯百救援的傳奇洋將，睽違25年再度回到味全龍隊。

味全龍隊今天發布公告表示，「史上最強的守護神賈西（Mike Garcia）睽違25年後，即將回到新的老家，擔任味全龍投手統籌教練。賈西離開味全龍後拚上大聯盟，闖蕩韓墨，引退後歷任大聯盟球探與發展聯盟投手教練」。

賈西在1996年加入味全龍隊，中職生涯第一年就以183次奪三振拿下三振王，並拿下29次救援成功；賈西效力味全龍3年之後離開中職，不過在2004年、2005年回鍋中職到統一獅隊效力，譯名改叫凱撒。

賈西在中職生涯中拿下多項個人獎項，除了在1996年拿下奪三振王，在1997年拿下防禦率王，並於1997、1998、2004年都拿下救援王，1997、2004年都獲選為年度最有價值球員。

賈西是中職史上有名的守護神，生涯累積124次救援成功，是中職史上第一個打破個人百救援的投手，目前仍是救援排行榜第3名，僅次於現在統一獅隊總教練林岳平的129次救援成功，以及現役獅隊守護神陳韻文的128次救援成功。（編輯：張芷瑄）1120104