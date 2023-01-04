更多編輯台推薦新聞：
影片／北一女舉國旗登玫瑰花車遊行 觀眾大喊台灣加油
生活

影片／北一女舉國旗登玫瑰花車遊行 觀眾大喊台灣加油

專訪／韓國作家鄭世朗從科幻跨足寫實：為社會防腐 我不得不寫
文化

專訪／韓國作家鄭世朗從科幻跨足寫實：為社會防腐 我不得不寫

烏克蘭能源設施遭轟炸 台灣發電機馳援
國際

烏克蘭能源設施遭轟炸 台灣發電機馳援

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
前北約秘書長會蔡英文 讚台灣已成自由燈塔籲加強台歐合作
首頁 / 運動
中職
新聞專題
中職1/300
首頁 / 運動

味全龍網羅賈西擔任教練 傳奇洋投再回中職

2023/1/4 10:35（1/4 10:53 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中華職棒味全龍隊4日宣布，找回中職早期傳奇洋投賈西（凱撒）回來球隊擔任投手統籌教練。（圖取自facebook.com/WC.DragonBaseball）
中華職棒味全龍隊4日宣布，找回中職早期傳奇洋投賈西（凱撒）回來球隊擔任投手統籌教練。（圖取自facebook.com/WC.DragonBaseball）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北4日電）中華職棒味全龍隊今天宣布，找回中職早期傳奇洋投賈西（凱撒）回來球隊擔任投手統籌教練，他是中職第一次打破生涯百救援的傳奇洋將，睽違25年再度回到味全龍隊。

味全龍隊今天發布公告表示，「史上最強的守護神賈西（Mike Garcia）睽違25年後，即將回到新的老家，擔任味全龍投手統籌教練。賈西離開味全龍後拚上大聯盟，闖蕩韓墨，引退後歷任大聯盟球探與發展聯盟投手教練」。

賈西在1996年加入味全龍隊，中職生涯第一年就以183次奪三振拿下三振王，並拿下29次救援成功；賈西效力味全龍3年之後離開中職，不過在2004年、2005年回鍋中職到統一獅隊效力，譯名改叫凱撒。

賈西在中職生涯中拿下多項個人獎項，除了在1996年拿下奪三振王，在1997年拿下防禦率王，並於1997、1998、2004年都拿下救援王，1997、2004年都獲選為年度最有價值球員。

賈西是中職史上有名的守護神，生涯累積124次救援成功，是中職史上第一個打破個人百救援的投手，目前仍是救援排行榜第3名，僅次於現在統一獅隊總教練林岳平的129次救援成功，以及現役獅隊守護神陳韻文的128次救援成功。（編輯：張芷瑄）1120104

#賈西
#味全龍
#凱撒
凱撒
反抗蒲亭非叛國 「自由俄羅斯」軍團為烏克蘭效力
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
富邦悍將持續與高國輝談球員約 狀況樂觀