味全龍找賈西當投手統籌教練 任務培育年輕選手

（中央社記者楊啟芳台北4日電）中華職棒味全龍隊今天宣布網羅前傳奇洋投賈西（凱撒）回來擔任投手統籌教練，味全龍領隊丁仲緯表示，希望借重他的經歷培養年輕選手，賈西也非常高興能回到台灣。

賈西在1996年加入味全龍隊，效力3年之後離開中職，並在2004、2005年回鍋中職改效力統一獅隊，譯名改為凱撒。賈西是中職早期出名的守護神，1997、1998、2004年都拿下救援王，生涯累積124次救援成功，是中職史上第一個打破個人百救援的投手，目前仍是救援排行榜第3名。

談到會找賈西來當投手統籌教練的原因，味全龍領隊丁仲緯今天接受訪問時表示，賈西之前有在大聯盟當過球探，近2年也有擔任投手教練，「我們覺得他比較符合我們現在的需求，不只有豐富選手、教練的經驗，還有數據分析的能力、看選手的能力，符合我們球團一直以來數據導向的目標。」

丁仲緯指出，詢問賈西意願之後他答應得很快，因為他在選手培育這方面很有興趣，也很高興能回到台灣，「他對於每個球場狀況如數家珍，跟我們聊很多，也很驚訝味全回到中職，我們之前有透過球探跟他接觸，所以他對我們也滿了解的。」

丁仲緯表示，預計賈西會在1月中到1月底之間抵台，之後著重於培養年輕選手。至於其他戰力部分，丁仲緯指出，之前沒有放在契約保留名單的曾陶鎔會簽回來，其他戰力外的選手補強，目前在看1到2個選手，以投手為主。（編輯：張雅淨）1120104