WTA要求私下會晤彭帥 待問題解決才恢復中國賽事

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（中央社巴黎4日綜合外電報導）世界女子職業網球協會（WTA）今天要求私下會晤中國網球女將彭帥，強調「仍惦記著彭帥」，且重返中國舉辦賽事立場不變，但須先解決彭帥指控性侵的事件。

世界女子職業網球協會聲明指出：「我們已收到彭帥生活安全、舒適的消息，但還沒見過她本人…正如我們對待全球任何選手，我們呼籲有關當局正式調查這些指控，並讓WTA有機會跟彭帥『私下』會面討論她的情況。」

法新社報導，曾是女網大滿貫賽雙打冠軍的彭帥，2021年11月指控中國高層官員張高麗性侵她，不久又撤回指控後，迄今未在中國以外的地方露面。

彭帥當時在社群媒體發文說，中國國務院前副總理張高麗脅迫與她發生性關係且維持多年時間，但之後又兩度否認自己指控任何人性侵，並形容這是「天大的誤解」。

世界女子職業網球協會基於對彭帥的安全擔憂，2021年12月宣布暫停在中國的所有賽事。

世界女子職業網球協會表示：「我們持續堅持我們的立場，而且我們依然惦記著彭帥，WTA持續努力尋求解決方案…雖然我們一直表明希望再次於中國地區舉辦WTA賽事，但我們不會為此犧牲創會原則。」

聲明還寫道：「WTA對於賽事重返中國的立場沒有任何改變，但我們只確認到2023年美國網球公開賽之前的賽程。賽事重返中國前會需要解決彭帥的問題，彭帥公開指控中國政府高層領袖對她性侵，是勇敢無畏的行為。」（譯者：張茗喧/核稿：陳彥鈞）1120105