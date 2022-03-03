紐時：WTA見義勇為力挺彭帥 獲Hologic冠名贊助

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（中央社紐約3日綜合外電報導）紐約時報今天報導，世界女子職業網球協會（Women's Tennis Association's，WTA）因對中國女子網球名將彭帥事件的立場，而拿到美國醫療設備製造商Hologic的一紙多年冠名贊助合約。

彭帥去年在微博發布長文，指控75歲的中國國務院前副總理張高麗曾強迫她發生性行為並始亂終棄後，引起極大震撼。她當時在微博發布的貼文已遭刪除，人也不知去向近3週。彭帥的命運成了全球網壇關注的問題。

去年12月，WTA表示，將暫停在中國的賽事活動，這項決定恐造成在電視轉播權和企業贊助方面數億美元的損失。

Hologic是WTA自手機製造商索尼愛立信（Sony Ericsson）2010年結束冠名贊助以來首家冠名贊助商。

WTA主席勞勒（Micky Lawler）婉拒透露贊助的合約內容，但告訴紐時，這項贊助合約來得正是時候。

彭帥上月否認曾指控任何人性侵，並且說她去年11月自行刪除自己的微博貼文。

不過，WTA仍堅持要求對彭帥的指控展開正式的調查，並要求私下和彭帥見面，討論她的處境。

勞勒說：「對我們來說，這是WTA歷史上最重要的贊助，可能也是女子運動賽事中最大的贊助。」（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110303