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彭帥在哪裡
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彭帥在哪裡2/97

羅馬網賽搞烏龍 竟排練球時間給已退休選手彭帥

2022/5/9 10:51
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（中央社羅馬8日綜合外電報導）羅馬網賽主辦單位鬧出烏龍，因為他們公布的練球時程中，赫然出現已退休中國女將彭帥的名字，引發外界一陣驚愕。

彭帥曾一度自稱遭前中國國務院副總理張高麗性侵，一段時間音訊全無，後來現身宣布退休。

彭帥的女子雙打世界排名曾高居第1，她先是自曝遭到張高麗性侵，之後又強調從未指控任何人性侵她，然後就再也沒有在中國以外的地方出現。

這次在羅馬網球錦標賽的練球時程公布後，引發媒體追問，主辦單位表示他們弄錯了，並將彭帥的名字改為另一名中國女將張帥。目前世界排名40名的張帥，參加了這次的比賽。

主辦單位一名發言人說：「這顯然是昨天在排定今天的練球時程時，所犯下的錯誤。但今天早上我們迅速的更正了。」

彭帥去年11月在一則社群媒體的發文中，稱前中國國務院副總理張高麗與她交往長達數年，且張高麗在那段時間內強迫她發生性關係。

但在那之後，彭帥兩度強調從未指控任何人性侵她，並說那則貼文引起外界「極大誤會」。

世界女子職業網球協會（Women's Tennis Association's, WTA）主席賽門（Steve Simon）曾在去年12月表示，WTA因為彭帥事件 ，決定暫停所有在中國舉辦的賽事。賽門今年2月並說，WTA對彭帥的安危仍感憂心。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110509

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