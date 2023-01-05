健康達人挑戰賽8成達標 高俊雄拚日行逾1萬步

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（中央社記者黃巧雯台北5日電）台灣健康運動聯盟今天公布，歷時3個月的健康達人挑戰賽，7成參與者達頂標，且總達標人數逾8成，理事長高俊雄也投入挑戰賽，他同時訂定目標，今年平均每天步行逾1萬步。

台灣健康運動聯盟去年10月啟動健康達人挑戰賽（Challenge to Be a Health Smart, CBHS），歷時3個月，共有739人參賽，健盟今天舉辦成果暨表揚大會。

台灣健康運動聯盟理事長高俊雄也是健康達人挑戰賽參與者之一，他今天致詞時表示，參加挑戰賽後發現自己的行為模式開始改變，「開始會斤斤計較，每天走了幾步」。

高俊雄舉例，在學校授課的時候，也會盡量持續以走動代替坐著，「2堂課下來，也走了600、700步」。

高俊雄看著手機APP記錄步行的步數變化也相當有感，他透露，相較於過去平均每天步行約5000多步，最近8週平均步行已達8000多步，也讓他當場喊話，目標今年平均每天步行超過1萬步。

針對健康達人挑戰賽的賽程與評級方式，健盟秘書長張東洋表示，比賽為期3個月，以團體大隊群組與個人同步進行，創新採用3項指標的達標天數計算健康達人等級，包括APP登入天數、日行7000步天數、血壓或體重測量天數。

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張東洋指出，當月3項指標皆累積至少20天，則達到頂標，且連續3個月達標，即獲 「健康達人金獎」；高標是當月3項指標皆累積至少16天，且連續3個月達標，可獲「健康達人銀獎」；均標是當月3項指標累積至少12天，且連續3個月達標，可獲「健康達人銅獎」。

張東洋表示，達標者不僅可獲得台灣健康運動聯盟證書，健盟更設立新台幣150萬元的高額獎金，其中共512人連續3個月達頂標，各獲1000元獎金；有57人連3個月達高標，各獲750元獎金；有46人連3個月達均標，各獲500元獎金。（編輯：張雅淨）1120105