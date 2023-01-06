郭玟毅不僅狂掉帽還差點被搶走 大專聯賽中繼勝投

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文化大學棒球隊投手郭玟毅6日在大專棒球聯賽（公開一級）複賽中繼4.2局無失分，拿下勝投。郭玟毅受訪時表示，投球過程一直掉帽很困擾，還自曝有人跟他搶帽子的插曲。中央社記者謝靜雯攝 112年1月6日

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（中央社記者謝靜雯台中6日電）文化大學投手郭玟毅今天在大專棒球聯賽複賽「燃燒鬥志」，中繼4.2局無失分拿下勝投，將3度挑戰中職選秀；郭玟毅投球一直掉帽很困擾，還自曝有人跟他搶帽子的插曲。

大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽在台體大棒球場舉行，文化大學今天與美和科大交手，文化大學先發投手姚恩多今天狀況多，1局就失掉3分，2局2人出局後退場，由郭玟毅接替中繼。

郭玟毅展現壓制力，接手中繼投4.2局僅被敲出3支安打，投出2次三振、無失分，文化終場以7比5拿勝，郭玟毅拿下勝投。

文化總教練廖敏雄表示，姚恩多從擔任球隊先發投手開始，從來沒有像今天狀況這麼不理想，還好郭玟毅有扛住，「郭玟毅近期多投短局數，今天也算是燃燒鬥志，他也是大四學長，有做好榜樣。」

郭玟毅登板中繼好投，另外一個討論話題是狂掉帽子，郭玟毅笑說，跟髮型沒有關係，之前短頭髮也是一直掉帽子，有換了頭圍比較小的帽子，也有使用髮帶輔助，可能跟甩頭的動作有關係。

投球狂掉帽子，加上手汗的關係會用比較多的投手粉，郭玟毅笑說自己應該是最常洗帽子的人，還笑說上週比完賽回台北，正在洗帽子的時候，突然有人過來跟他搶帽子，「他說這是他的帽子，我就說，這是我的帽子，他不是球隊的人，怎麼可能是他的帽子。」

郭玟毅因為肩膀脫臼傷勢反覆，大二春季聯賽時棄打從投，就有不錯的球速，此次比賽與南華大學交手，電視測速顯示最速149公里，球速也有持續提升。

郭玟毅2019、2022年參加中職選秀都沒有獲得球隊青睞，他表示也有去了解可能的原因，控球偏差大、對變化球的掌控度等，可能是球團猶豫的部分。

郭玟毅自評這一年無論球速、控球、變化球的掌控能力等都有提升，但最重要的還是變化球的位置，有好的位置搭配直球，才更有壓制力。

郭玟毅透露，近期覺得投球機制感覺投起來更輕鬆，狀況好一點均速可以達145公里，畢業將再度挑戰中職選秀，想辦法把自己武裝好、每個環節做到更好，滿足球團和球探的需求。（編輯：屈享平）1120106