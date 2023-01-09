4個月沒出賽沒練球 大坂直美網球生涯恐告終？

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（中央社東京9日綜合外電報導）日本網球名將大坂直美去年9月過後就沒參加過比賽，昨天主辦單位宣布她退出下週開打的澳洲公開賽，讓人不禁懷疑這位前世界球后是否將退出網壇。

澳洲網球協會（Tennis Australia）昨天在推特宣布，這位兩屆澳網女單冠軍本屆不會參加澳網後，大坂直美的社群媒體帳號一片靜默，完全沒解釋缺席原因。

大坂直美的社群媒體過去幾個月有幾則貼文，除了看到她與男友、饒舌歌手科迪亞（Cordae）在歐洲旅行，還透露她的經紀公司簽了世界排名第2的加博（Ons Jabeur）。

但幾乎沒證據顯示大坂直美有花時間練球，讓人不禁猜測，這位4座大滿貫冠軍選手的網球生涯或將在25歲告終。

今年稍晚將出版大坂直美傳記的網球作家羅森堡（Ben Rothenberg）認為，大坂已經「有意義地淡出」網壇，而且刻意不對外宣布，「我覺得她可能想模糊一點，因為不想說死」。

「我不認為她會用『退役』這個詞，但如果她要離開這個運動一段時間，無論時間長短，我不確定她會想大肆張揚。」

「她可能會覺得這樣會引來很多沒必要的風波。」

大坂直美曾自曝因心理健康飽受掙扎，還透露罹患憂鬱症。她2019年首次登上球后，目前世界排名47，整個2022年，她的女單世界排名都沒擠進前10，法國公開賽和美國公開賽都是首輪出局，後來還因傷退出溫布頓錦標賽。

去年夏天，她與長年教練費賽特（Wim Fissette）分道揚鑣，改請父親佛蘭斯華（Leonard Francois）執教。

她最近1次出賽是去年9月的東京泛太平洋公開賽（Pan Pacific Open），儘管是奪冠熱門，她在第2輪比賽前就因腹痛退賽。

她在那場賽事期間告訴記者，2022年她低潮多過高潮，對自己有了很多的了解。

羅森堡認為大坂直美正在「重新打算」，最後可能決定，不會再為了繼續當個職業網球員而有所犧牲，「她知道要當個符合自己標準的、活躍的全職球員，需要付出多少努力、得多麼面面俱到、多麼全神貫注」。

「她已經贏了這麼多，不會只甘於再當個前20名的球員。」

去年3月，穩居世界球后的澳洲名將巴蒂（Ashleigh Barty）在25歲之齡宣布退休。巴蒂解釋說，她「體力消耗殆盡」，不再有繼續前進所需的動力。

除了打網球，大坂直美還有許多興趣，除了旗下擁有經紀公司Evolve，加博和澳洲網球好手基爾喬斯（Nick Kyrgios）都是客戶之外，還投資了在美國發展迅速的類網球運動「匹克球」（Pickleball），另也有眾多代言。

大坂直美被「富比世」（Forbes）評為2022年全球收入最高的女運動員，儘管網球事業持續下滑，收入據報仍高達5110萬美元。

羅森堡說，贊助商將施加巨大壓力，敦促大坂直美「留在職業網球的倉鼠轉輪上（沒完沒了）」，但他說，她選擇不參賽，證明她是「為自己做出這個決定」。

羅森堡也認為，如果大坂直美願意，她還有足夠時間復出。

他說：「如果她想重新開始，重新打巡迴賽，她前方有更多的跑道，但休息時間越長，事情會變得沒那麼容易，離開時間越久，事情會越來越難。」（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1120109