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PLG鋼鐵人多名球員快篩陽 1/14賽事延至3月

2023/1/11 12:59
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（中央社記者黃巧雯台北11日電）台灣職籃P. LEAGUE+高雄17直播鋼鐵人今天公告，陣中有多名球員快篩陽性，1月14日出戰富邦勇士，確定未達聯盟至少8人登錄規定，比賽將延後至3月10日進行。

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）上季例行賽賽事就曾受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，多場比賽異動，而最近才因戰績低迷換了新教頭的鋼鐵人，在鄭志龍接掌兵符後，1月7日率隊擊敗福爾摩沙台新夢想家，好不容易終止7連敗，近日卻傳出疫情。

鋼鐵人今天發布新聞稿表示，10日因有多名球員身體不適，經快篩後呈現陽性反應，目前依規定進入防疫健康管理程序，剩餘可出賽球員已無法符合聯盟訂定的至少8人登錄上場規定。

經鋼鐵人通報後，PLG聯盟立即召開緊急會議，決定延後原本1月14日下午2時30分主場鳳山體育館出戰台北富邦勇士的賽事，補賽延至3月10日晚間7時進行。

鋼鐵人表示，感謝聯盟與富邦勇士的體諒與配合，也感謝所有防疫的醫護人員努力付出，並盼所有運動員及球迷平安健康。（編輯：張芷瑄）1120111

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