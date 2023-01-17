許育修澳網不敵地主選手德米瑙爾 無緣大滿貫首勝

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（中央社記者黃巧雯台北17日電）台灣網球好手許育修首闖大滿貫會內賽，今天在澳洲網球公開賽男單首輪以2比6、2比6、3比6輸給地主澳洲選手德米瑙爾，無緣大滿貫會內賽首勝。

澳洲網球公開賽在澳洲墨爾本舉行，為網壇4大滿貫賽每年最先登場的賽事，台灣好手曾俊欣、許育修在男單項目各自奮戰，力拚大滿貫生涯首勝。

現年23歲的許育修去年11月曾在雪梨挑戰賽男單項目封王，奪得生涯首座世界職業網球協會（ATP）挑戰賽男單冠軍，目前世界排名第209名。

許育修今年從澳網會外賽出發，大滿貫職業賽首秀連過3關，以一盤未失之姿，挺進會內賽，成為史上第5名站上大滿貫男單會內賽舞台的台將，首輪遭遇到大會第22種子、排名第24的澳洲選手德米瑙爾（Alex de Minaur）。

許育修今天開賽就面臨破發危機，在度過首局亂流後，第3、5局發球局接連失守，許育修未能扭轉劣勢，首盤以2比6棄守。

雙方次盤前4局互不相讓，但盤中起戰況急轉直下，許育修發球局接連遭破，以2比6丟掉次盤。

許育修第3盤一開始發球局就失守，儘管一路苦追，但錯失第6局破發機會，加上盤末未能擋下對手攻勢，以3比6落敗，結束本屆澳網之旅。（編輯：陳政偉）1120117