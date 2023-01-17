更多編輯台推薦新聞：
影片／富蘭克林風箏實驗再革新 科學家首度以雷射引導閃電
科技

影片／富蘭克林風箏實驗再革新 科學家首度以雷射引導閃電

北市春節23家醫院設急診 疫苗預約接種照常
生活

北市春節23家醫院設急診 疫苗預約接種照常

中央社啟事
社會

中央社啟事

新生兒數連3年破底 虎年遇疫情雪上加霜？8張圖表看台灣生育現況
生活

新生兒數連3年破底 虎年遇疫情雪上加霜？8張圖表看台灣生育現況

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
88會館檢討158高階警官異動 黃壬聰接刑事局副局長
首頁 / 運動

許育修澳網不敵地主選手德米瑙爾 無緣大滿貫首勝

2023/1/17 18:54
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北17日電）台灣網球好手許育修首闖大滿貫會內賽，今天在澳洲網球公開賽男單首輪以2比6、2比6、3比6輸給地主澳洲選手德米瑙爾，無緣大滿貫會內賽首勝。

澳洲網球公開賽在澳洲墨爾本舉行，為網壇4大滿貫賽每年最先登場的賽事，台灣好手曾俊欣、許育修在男單項目各自奮戰，力拚大滿貫生涯首勝。

現年23歲的許育修去年11月曾在雪梨挑戰賽男單項目封王，奪得生涯首座世界職業網球協會（ATP）挑戰賽男單冠軍，目前世界排名第209名。

許育修今年從澳網會外賽出發，大滿貫職業賽首秀連過3關，以一盤未失之姿，挺進會內賽，成為史上第5名站上大滿貫男單會內賽舞台的台將，首輪遭遇到大會第22種子、排名第24的澳洲選手德米瑙爾（Alex de Minaur）。

許育修今天開賽就面臨破發危機，在度過首局亂流後，第3、5局發球局接連失守，許育修未能扭轉劣勢，首盤以2比6棄守。

雙方次盤前4局互不相讓，但盤中起戰況急轉直下，許育修發球局接連遭破，以2比6丟掉次盤。

許育修第3盤一開始發球局就失守，儘管一路苦追，但錯失第6局破發機會，加上盤末未能擋下對手攻勢，以3比6落敗，結束本屆澳網之旅。（編輯：陳政偉）1120117

#許育修
#德米瑙爾
#澳網
許育修
曾俊欣許育修澳網男單17日上陣 詹家姊妹分頭出擊許育修會外賽連闖3關 生涯首張澳網會內賽門票到手
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族