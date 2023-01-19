更多編輯台推薦新聞：
中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌
生活

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌

2大電信合併案通過 新三雄時代肉搏戰可能開打
產經

2大電信合併案通過 新三雄時代肉搏戰可能開打

中央社啟事
社會

中央社啟事

世界唯一玻璃媽祖廟、80公尺長金龍橋 盤點全台特色廟宇走春拍美照
生活

世界唯一玻璃媽祖廟、80公尺長金龍橋 盤點全台特色廟宇走春拍美照

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
特派專欄／印度巨象要動了嗎？南亞強權發光時刻可能就在今年
首頁 / 運動

澳網頭兩號種子都落馬 納達爾、路德止步第二輪

2023/1/19 18:47
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社墨爾本19日綜合外電報導）澳洲網球公開賽男單賽事繼大會頭號種子「蠻牛」納達爾昨天意外爆冷出局後，第二種子挪威好手路德今天也慘遭美國22歲小將布魯克斯比淘汰，兩人都止步於第二輪賽事。

法新社報導，路德（Casper Ruud）今天對上男單世界排名第39的布魯克斯比（Jenson Brooksby），以3比6、5比7、7比6（7/4）、2比6慘遭淘汰。

西班牙名將納達爾（Rafa Nadal）昨天敗給世界排名第65的麥唐納（Mackenzie McDonald）提前出局，無緣衛冕冠軍。路德則在今天出局，澳網開打首週，第一、第二種子雙雙落馬。

這開啟了塞爾維亞好手喬科維奇（Novak Djokovic）奪下第10座澳網男單金盃的可能性。路德寄望於本屆澳網之後登上男單世界排名第一的美夢也破碎，目前他排名世界第3。

布魯克斯比指出：「卡斯伯（路德）是戰士，我清楚這會是場偉大的比賽。」

「我對自己的精神毅力深感驕傲，第三盤賽況雖未如我所願，但我最終扭轉了局勢。」

他還說：「我想要打得強而有力，我只想專注打球。」

布魯克斯比迄今最佳大滿貫單打成績是在2021年的美國網球公開賽，當時他晉級到第4輪。

布魯克斯比下一場賽事，將對上美國同胞保羅（Tommy Paul），保羅今天鏖戰5盤才拍落西班牙選手福基納（Alejandro Davidovich Fokina）。（譯者：劉淑琴/核稿：陳彥鈞）1120119

#路德
#布魯克斯比
#納達爾
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族