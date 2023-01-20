王冠閎期許跟上師父 終結亞運男子泳將獎牌荒

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（中央社記者龍柏安台北20日電）上一次台灣男泳在亞運奪牌，「台灣蝶王」王冠閎還沒出生，放眼新的一年，他期許自己可以站上杭州亞運頒獎台，親手終結長達25年的台灣男泳亞運獎牌荒。

2021年舉行的東京奧運，王冠閎在拿手的男子200公尺蝶式項目，在預賽中以1分54秒44打破全國紀錄，並在所有參賽選手中排名第2，即便準決賽表現失常意外遭到淘汰，王冠閎對接下來的2022年賽季仍是充滿期待。

不料在5月的全國大專校院運動會期間，王冠閎意外確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），不僅訓練全部停擺，也讓一切歸零，重頭再來。

王冠閎承認，去年染疫完全打亂他的步調，「原本我把大運會當成一個檢測點，沒想到確診後計畫完全變調。」就算他趕在世界游泳錦標賽前病癒復出，並成功躋身16強，對他來說依舊不夠完美。

對於新的一年，王冠閎的目標很明確，就是希望自己能在杭州亞運奪牌，並再次突破自己樹立的200蝶全國障礙。他很清楚，上一次有台灣男子泳將在亞運會摘牌，正是自己的恩師黃智勇。

黃智勇曾在1998曼谷亞運男子100公尺自由式鍍銅，接下來台灣再也沒有男子選手站上亞運頒獎台，而台灣泳壇最近一次有選手在亞運奪牌，則是女子400公尺混合式名將程琬容，在2010廣州亞運所拿下的銅牌。

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王冠閎直言，若能接下師父在亞運奪牌的棒子，「那真的蠻酷的」。他承認，上屆雅加達－巨港亞運，他壓根沒想過獎牌這檔事，不過在黃智勇帶領下，近年他的成績突飛猛進，亞運奪牌的念頭，才像顆種子在他的腦中萌芽。

黃智勇相信，以愛徒的能力，絕對有機會在亞運奪牌，他也同意，若師徒都能在亞運拿牌，「那的確很特別。」他也將全力協助王冠閎達成目標，讓師徒都在亞運摘下獎牌成為現實，成為台灣泳壇的另一段佳話。（編輯：屈享平）1120120