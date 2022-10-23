德國世界盃 王冠閎200蝶摘銅

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（中央社記者黃巧雯台北23日電）「台灣蝶王」王冠閎儘管在世界盃首站德國站男子100公尺短道蝶式無緣決賽，但今天在男子200公尺蝶式決賽傳出捷報，游出1分51秒04，拿下銅牌。

現年20歲的王冠閎今年5月確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），後來6月參加在匈牙利舉行的國際游泳總會（FINA）世界游泳錦標賽，躋身200公尺蝶式準決賽，締造台灣男泳將的新紀錄，這次再度展開國際賽之旅，預計征戰在德國、加拿大、美國等地舉行的世界盃短道賽事，瞄準12月登場的世錦賽。

世界盃首站賽事10月21至23日在德國柏林舉行，王冠閎在男子100公尺蝶式預賽，以51秒18排名第9，與第8名的義大利選手里沃爾塔（Matteo Rivolta）僅差0.22秒，與決賽門票擦身而過。

男子200公尺蝶式項目預賽分5組進行，取前8晉級決賽，王冠閎預賽游出1分53秒15，名列第3，挺進決賽，他在決賽再將個人成績往前推進，繳出1分51秒04，收下銅牌。

南非選手利克羅斯（Chad Le Clos）、瑞士選手龐蒂（Noe Ponti）各以1分49秒62、1分50秒43拿下金牌、銀牌。

前2名選手來頭不小，利克羅斯曾在2012年倫敦奧運拿下200公尺蝶式金牌，去年世錦賽短道100公尺、200公尺蝶式各摘下銀牌、銅牌；而龐蒂則在去年東京奧運100公尺蝶式鍍銅。

教練黃智勇接受中央社訪問時表示，王冠閎200公尺蝶式預賽的秒數比預期稍慢，賽後有再進行檢討，並研究先前打破世青紀錄的影片，王冠閎決賽時調整節奏，在前100、150公尺時都還暫居領先，「但最後50公尺，配速有點掉」，但他認為，決賽成績已比預期好。

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黃智勇指出，參加世界盃是個很好的以賽代訓機會，希望王冠閎接下來每站賽事都能有一點突破，「這樣要闖進世錦賽決賽就不難」，同時也期許王冠閎明年亞運能站上頒獎台，並能儘早取得巴黎奧運門票。

王冠閎2020年11月曾代表卡利神鷹隊參加在匈牙利布達佩斯舉行的國際游泳聯盟（ISL）賽事，於200公尺蝶式項目首度游進1分50秒大關，飆出生涯最佳1分49秒89成績，成為世界青少年短水道紀錄保持人。（編輯：張雅淨）1111023