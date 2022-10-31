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游泳世界盃加拿大站 王冠閎200公尺蝶式再奪銅牌

2022/10/31 01:01
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（中央社記者龍柏安台北31日電）有「台灣蝶王」稱號的王冠閎延續在德國柏林高檔表現，昨天於世界盃短水道多倫多站男子200公尺蝶式決賽，以1分51秒15觸壁摘銅，也讓他連續兩站世界盃都拿下銅牌。

2022世界盃短水道共有3站，上週在德國柏林點燃戰火，本週移師加拿大多倫多，下週則轉戰美國印第安納波利斯。

王冠閎在上週的柏林站繳出1分51秒04摘銅，本週他延續高檔表現，以1分51秒15再添銅牌，教練黃智勇表示，愛徒兩站成績相去不大，不過首站前段配速有些太快，導致尾速有些拉不起來。

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黃智勇透露，歷經第一站的經驗，王冠閎這站改變策略，前半段配速相對保守，希望能盡量拉抬尾速，依照比賽結果來看效果還算不錯，不過他也強調：「希望下週最後一站看能不能中和一下，再創佳績。」

除了拿手200蝶奪銅，王冠閎這次在100蝶以50秒60名列第7，不過卻成功打破他自己保持的50秒80全國紀錄，此外，他在今天的50蝶也繳出23秒59佳績，距離他的全國紀錄23秒53也僅有0.06秒之差，顯示狀態相當不錯。（編輯：陳彥鈞）1111031

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