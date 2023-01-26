更多編輯台推薦新聞：
春節來趟人文自然之旅 拜土地公求財還能泡湯、看夜景
生活

春節來趟人文自然之旅 拜土地公求財還能泡湯、看夜景

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌
生活

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

澳網女單：莎芭蓮卡技壓蕾妮特 將與芮芭奇娜爭后

2023/1/26 23:22
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社墨爾本26日綜合外電報導）白俄羅斯網球名將莎芭蓮卡，今天在澳洲公開賽女單4強賽淘汰波蘭選手蕾妮特，晉級決賽，將在28日對戰芮芭奇娜。

法新社報導，第5種子莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）今天以7比6（7比1）、6比2，淘汰對手蕾妮特（Magda Linette），晉級決賽。

莎芭蓮卡將在自己的首次大滿貫決賽中，出戰溫布頓女單冠軍得主、哈薩克好手芮芭奇娜（Elena Rybakina）。芮芭奇娜在4強賽擊敗白俄羅斯名將艾薩蘭卡（Victoria Azarenka），取得決賽門票。

莎芭蓮卡說：「我很開心，非常開心，我可以拿下勝利。」

澳網開打前，許多觀察家看好莎芭蓮卡能在這裡拿下她的第一座大滿貫賽冠軍。她最近贏得WTA阿得雷德國際賽（Adelaide International），2023年至今打了10場比賽，1盤未失。

莎芭蓮卡之前3場大滿貫4強賽事皆失利，但這次澳網女單4強賽終於晉級決賽。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1120126

#莎芭蓮卡
#芮芭奇娜
#蕾妮特
莎芭蓮卡
白俄莎芭蓮卡直落二拍落對手 生涯首度晉澳網8強阿得雷德網賽奪冠 莎芭蓮卡來勢洶洶瞄準澳網
芮芭奇娜
澳網女單 芮芭奇娜直落二取得決賽門票澳網女單 芮芭奇娜直落二闖進4強
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族