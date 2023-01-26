澳網女單：莎芭蓮卡技壓蕾妮特 將與芮芭奇娜爭后

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社墨爾本26日綜合外電報導）白俄羅斯網球名將莎芭蓮卡，今天在澳洲公開賽女單4強賽淘汰波蘭選手蕾妮特，晉級決賽，將在28日對戰芮芭奇娜。

法新社報導，第5種子莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）今天以7比6（7比1）、6比2，淘汰對手蕾妮特（Magda Linette），晉級決賽。

莎芭蓮卡將在自己的首次大滿貫決賽中，出戰溫布頓女單冠軍得主、哈薩克好手芮芭奇娜（Elena Rybakina）。芮芭奇娜在4強賽擊敗白俄羅斯名將艾薩蘭卡（Victoria Azarenka），取得決賽門票。

莎芭蓮卡說：「我很開心，非常開心，我可以拿下勝利。」

澳網開打前，許多觀察家看好莎芭蓮卡能在這裡拿下她的第一座大滿貫賽冠軍。她最近贏得WTA阿得雷德國際賽（Adelaide International），2023年至今打了10場比賽，1盤未失。

莎芭蓮卡之前3場大滿貫4強賽事皆失利，但這次澳網女單4強賽終於晉級決賽。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1120126